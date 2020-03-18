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Yasak ve zam korkusuyla vatandaşlar gıdacılar çarşısına akın etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye’de bir kişinin öldüğü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve zam gelmesinden endişe eden Aydınlılar, toptan gıdacılar çarşısına akın etti.

Yasak ve zam korkusuyla vatandaşlar gıdacılar çarşısına akın etti

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüsünün yol açtığı panik, internet alışverişlerinin yanı sıra market ve toptan gıda alışverişlerinde de sıra dışı bir hareketliliğe yol açtı. Türkiye’de de 98 kişi de tespit edilen ve dün ilk kez 98 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından, Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Toptan Gıdacılar Çarşısı’nda olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Korona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve yüksek zam gelmesinden endişe eden Aydınlılar; kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyve-sebze, kişisel bakım ve hijyen ürünü gereksinimlerini karşılamak için gıda çarşısına akın etti.

En çok un ve makarna satıldı

Yoğun olarak ana gıda maddelerinin satın alındığı görülürken, bazı raflarda oluşan boşluklar dikkat çekti. Vatandaşların en çok satın aldığı gıda maddelerinin başında makarna ve un gelirken, raf ömrü uzun olan konserveler de çok sayıda alındı. Sıvı yağ ve kahvaltı ürünlerinin bulunduğu rafların da tükenmeye başladığı görüldü. Temizlik malzemeleri ve kağıt havluların olduğu reyonlardaki ürünlerin de neredeyse tükendiği tespit edildi.
Toptan Gıdacılar Çarşısı esnafları hiç alışık olmadıkları bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Alışverişe gelen bazı vatandaşlar, ürünlere zam geleceği korkusuyla alışverişe geldiğini belirtti.
Özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca artmasını göz önünde bulunduran esnaflar, kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stok miktarlarını artırma yoluna gittiklerini bildirdi.

İhtiyaç fazlası alışverişten kaçının

Esnaflar, bu aşamada vatandaşlardan ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti. Bir kişinin yapacağı ihtiyaç fazlası alışverişin, diğer bir kişinin esas ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşturacağına dikkat çekildi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, gıda,

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