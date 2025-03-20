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Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğrafıyla birlikte taşıdığı risk duyuruldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
20.03.2025 12:08
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Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı listelerle gıdadan giyime pek çok üründeki riskleri ifşa ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa edip gıdadaki hileleri ortaya koyuyor, Ticaret Bakanlığı ise Güvensiz Ürün Bildirimleri ile çeşitli ürünlerdeki riskleri duyururken o ürünlerle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın listesinde yeni bir ürün daha yer aldı. İşte ebeveynleri ilgilendiren karar...

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğrafıyla birlikte taşıdığı risk duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yayınladığı listelerle çeşitli ürünlerdeki riskleri ve hileleri ortaya koyuyor. Listelere yeni ürünler eklenmeye devam ediyor, vatandaşlar da ürünlerdeki hileler veya risklerle ilgili uyarılıyor. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlerle alakalı çeşitli riskler olan ürünler için yasaklama ve piyasadan toplatma kararları alıyor.

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Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı güvensiz ürün bildirimleri listesine ebeveynleri yakından ilgilendiren bir ürün daha eklendi. İşte o ürün, markası, fotoğrafı, risk ve güvensizlik nedeni ve alınan karar...

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EBEVEYNLER DİKKAT! LİSTEDE BİR ÇOCUK GİYİM ÜRÜNÜ DAHA

18 Mart 2025 tarihli listede bir çocuk giyim ürünü daha yer aldı.

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Zng marka Kırmızı Elbise (14753) (7-14 Yaş) için güvensizlik nedeni olarak "Çocuk giysilerinde güvenlik - çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri-özellikler, Madde 3.1., Madde 3.1.1. kısımlarından "Kalır" sonuç almıştır" ifadeleri kullanıldı.

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PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE TOPLATMA KARARI ALINDI

Söz konusu ürünün taşıdığı risklerle ilgili ise "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), Yaralanmalar" denildi. Ürünle alakalı alınan önlem ise piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı giyim yasak
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