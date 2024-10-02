Yasaklanıyor... Marketlerden kalkacak! Herkesin mutfağına giriyordu... Bakanlık harekete geçti

Enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korumaya devam ederken fiyat artışını maskelemek isteyen bazı firmaların ürün kalitesini düşürme yoluna gittiği de görülüyor. Bu da ağırlıklı olarak ürünlerin içeriğinde yer alan besin değerlerinin gizlenmesi veya ambalajların üstüne aldatmaya yönelik ifadeler yazılması şeklinde yapılıyor. Bu konuyla alakalı olarak önceki yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş ve bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirmişti.

MARKETLERDE BU İSİMLE SATILMASI YASAKLANACAK

Başlangıçta Bakanlık meyve ve sebzelerin ismiyle satışa sunulan sosların satışına kısıtlama getirmişti. Son yıllarda peynir ürünlerinde artan aldatmaya yönelik ibarelerin ardından da kısıtlamaların kapsamını genişletme kararı aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; sektör temsilcileri ve üretici firmalarla önceki haftalarda görüşmeler gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, yeni dönemde marketlerde satışa sunulan eritme peynirlerin üzerinde müşteriyi aldatmaya yönelik ifadelerin ve görsellerin kullanılamayacağını belirtti.

O İFADELERE KISITLAMA GETİRİLECEK

Normal şartlar altında kaşar peynirine kıyasla çok daha az süt kullanılarak hazırlanan tost peynirleri, ambalajlarda kullanılan aldatıcı görsel ve ifadeler nedeniyle birçok insan tarafından 'kaşar peyniri' zannedilerek satın alınabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için taslak çalışmada son aşamaya gelen bakanlık, yeni dönemde eritme peynirlerin üzerinde kullanılan ‘tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri’ gibi ifadelere kısıtlama getirecek.

HAYVAN GÖRSELLERİ KULLANILAMAYACAK

Diğer yandan piyasada satışa sunulan birçok peynir ürününde keçi sütü, inek sütü ve koyun sütünün farklı oranlarda karışımı kullanıldığı biliniyordu, ancak firmalar görselde yer verdikleri bir hayvan görseliyle kullanıcıyı manipüle etme yoluna başvuruyordu. Bu durumun da yeni dönemde yasaklanacağını belirten sektör kaynakları, artık peynir ürünlerinde hayvan türlerinin görsellerinin kullanılamayacağını aktardı.