FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yasaklar ‘1 trilyon TL’yi aştı’ denmişti: Gelir İdaresi’nden açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ilk iki ayına ilişkin para cezaları toplam tahakkukunun, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığı zaman 107,8 milyar lira olduğunu ve haberlerde yer alan "2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan, para cezaları tahakkuk tahsilat tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Maliye, ceza kesme rekoru kırdı. 2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları, 1 trilyon lirayı aşarak yılın tamamı için beklenen tutarın 3 katına ulaştı" şeklindeki haberler karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekliliği görüldüğü kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan mali tablolardaki para cezaları dahil genel bütçe verilerinin, kümülatif (birikimli) rakamlardan oluştuğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacak yer almamakta olup, geçmiş yıllardan tahsil edilememiş olan tahakkuk bakayalarının cari yıl tahakkuklarına eklenmesi suretiyle oluşan kümülatif tahakkuk tutarları yer almaktadır. Buna göre 2026 yılının ilk iki ayında gözüken tahakkuk tutarı 1 trilyon 50 milyar lira olup, bu tutarın yaklaşık 942 milyar lirası 2025 ve önceki yıllardan devreden tahakkuk tutarından kaynaklanmaktadır."

Açıklamada, 2025 yılının ilk iki ayında geçmiş yıllardan arındırılmış cari yıl tahakkuk tutarının 79,9 milyar lira, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 35 artışla 107,8 milyar lira olduğu bildirildi.

Geçen yılının ilk iki ayında para cezalarına ilişkin 35,4 milyar lira, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 20,5 artışla 42,6 milyar lira tahsilat yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılı para cezalarına ilişkin bütçe hedefi ise 348,4 milyar liradır. Yılın ilk iki ayında bütçede öngörülen rakamın sadece yüzde 12,2'si tahsil edilmiştir. Dolayısıyla, 2026 yılı ilk iki ayına ilişkin toplam tahakkuku, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığımız zaman 107,8 milyar lira cari yıla ilişkin tahakkuk tutarı bulunmakta olup, haberlerde yer alan '2026'nın ilk 2 ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.