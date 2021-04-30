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Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

30.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 günlük tam kapanma süreci bugün itibariyle başladı. 17 Mayıs sabah saat 05:00’de son bulacak olan tam kapanma için vatandaşlar detayları merak ediyor. 17 gün boyunca eczanelerden ilaç alması gereken vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde tüm detaylar açıklandı. Buna göre tam kapanma sürecinde eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

26 Nisan Pazartesi günü açıklanan 17 günlük “tam kapanma” kararı, bugün itibariyle başladı. Tam kapanma sürecinde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını merak eden vatandaşlar ise internet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Eczanelerin tam kapanma süresi içerisinde ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede sağlık hizmetleri ve eczaneler ile ilgili detaylar da yer aldı.

ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde yer alan maddelere göre eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatlerinde düzenleme gidilen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00 - 19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada ise tam kapanmanın uygulanacağı duyuruldu. 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar ise hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeyle "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" duyurulmuş oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı tam kapanma
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