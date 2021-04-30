Yasakta eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

26 Nisan Pazartesi günü açıklanan 17 günlük “tam kapanma” kararı, bugün itibariyle başladı. Tam kapanma sürecinde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını merak eden vatandaşlar ise internet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Eczanelerin tam kapanma süresi içerisinde ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede sağlık hizmetleri ve eczaneler ile ilgili detaylar da yer aldı.

ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde yer alan maddelere göre eczaneler tam kapanma sürecinde açık olacak. Çalışma saatlerinde düzenleme gidilen eczaneler, yasak süresi boyunca saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verebilecek.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.