Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi Emre Kurttepeli oldu

Yazılım, mobil, oyun ve e-ticaret dünyasından girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren Startup Turkey etkinliğinin 7.si Antalya’da gerçekleşti.

Bu yıl girişimci ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan melek yatırımcıları ödüllendirmek ve melek yatırımcılığı teşvik etmek amacıyla ilk kez verilen Melek Yatırımcı Ödülleri, 120′den fazla aday arasından seçildi.

Melek yatırımcıların geçmiş performanslarından portföy büyüklüklüklerine, girişimcilere yönelik mentorluk süreçlerinden yatırımcı ağı üyeliklerine ve üniversiteler ile sivil toplum işbirliklerine kadar 15′e yakın farklı kriter ile değerlendirilen adaylar, son olarak melek yatırımcılar hakkında girişimcilerle yapılan mülakatlar sonunda belirlendi.

