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Kuyumculardan 'yastık altı altın' hamlesi! Kritik görüşme hafta sonu...

06.01.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yastık altında atıl duran altınların ekonomiye katılması yönünde atılan adımları desteklediklerini belirterek, “Ancak çok iyi niyetle başlatılmış olan bu çalışmaların hedefine ulaşması için bu çalışmalara Türkiye'de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarımızın katılımını gerekli ve zorunlu görüyoruz” dedi.

Kuyumculardan 'yastık altı altın' hamlesi! Kritik görüşme hafta sonu...

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik projelere, kuyumcu mağazalarının katılımını gerekli ve zorunlu gördüklerini belirtti. Atayık, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve kuyumcuların bu konudaki çalışmalara dahil edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz konusunda Kur Korumalı TL Mevduatı'nın ardından yastık altında atıl duran altınların ekonomiye ve finans sistemine katılması yönünde atılmış adımları doğru bulduklarını ve desteklediklerini belirten Atayık, "Ancak çok iyi niyetle başlatılmış olan bu çalışmaların hedefine ulaşması için bu çalışmalara Türkiye'de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarımızın katılımını gerekli ve zorunlu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ BENZERSİZ DİNAMİĞİN DE HAREKETE GEÇİRİLMESİ SAĞLANACAK"

İKO Başkanı Atayık, geçmiş yıllarda birkaç firma ve bazı bankaların katılımıyla yastık altındaki altınları sisteme kazandırmak için yoğun kampanyalar yürütüldüğünü anımsatarak, "Ancak ne yazık ki toplanan rakamlar arzu edilenlerin çok altında kalmıştı. Yastık altı birikimlerinin piyasaya çıkarılması için tüm kuyumcuların sisteme entegre edilmesiyle kuyumcuların güçlü mali yapısı, vatandaşla olan güçlü iletişimi ve diğer mesleklere göre sahadaki benzersiz dinamiğinin de harekete geçirilmesi sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasadaki en sihirli kelimenin güven olduğu gibi vatandaşlar için de yastık altı birikimleri için en güvenli limanın yine "güven" olacağını dile getiren Atayık, vatandaşın da bu güveni bugüne kadar tanıdığı, bildiği yıllardır alışveriş yaptığı kuyumcusunda bulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin her mahallesinde, semtinde vatandaşla birebir muhatap olan, aynı dili konuşan, anlaşan kuyumcular olduğunu aktaran Atayık, bu güçlü enerji ve sinerjiyi kullanılabilirse yastık altındaki altınların da sisteme kazandırılmasının daha da hızlanacağını bildirdi.

HAZİNE BAKANI İLE GÖRÜŞECEKLER

Mustafa Atayık, bu konuda bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İKO Yönetimi olarak yastık altı altınların toplanması sürecine tüm kuyumcuların katılması konusunda görüş alışverişi yapmak ve oluşturulacak sistemin alt yapısını görüşmek üzere Darphane Genel Müdürümüz Abdullah Yasir Şahin ve Darphane Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado’yla görüştük. Hafta sonunda da konuyla ilgili olarak İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarıyla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

SİSTEME KATILIM ŞARTI

Altının ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Atayık, şunları kaydetti:
“Vatandaşlarımızın 5 bin yıllık tarihsel alışkanlıklarını dikkate aldığımızda, altın takı ve mücevhere olan tutkusu, örf adetlerimizin sonucunda bu konudaki birikimlerin önemli ekonomik değerlere ulaştığı herkes tarafından biliniyor. Dünya yıllık altın üretim değerleri ile karşılaştırıldığında esaslı bir ekonomik değer sunan bu birikimlerin hatırası olanlar dışında kalan yatırım amaçlı edinimlerin "Altın Bankacılığı" kapsamında ekonomiye kazandırılması ekonomimiz ve sektörümüz için büyük bir değerdir. Tüm dünyadaki yıllık altın üretim miktarının 2-3 katı değerlere ulaşan bu değerin (yaklaşık 280-300 milyar dolar) ekonomiye kazandırılması göz ardı edilecek bir şey değildir.

Altın birikimlerinin ekonomiye kazandırılması aşamalarının içinde sektörümüzün çok çok önemli bir yeri olduğunu değerlendiriyoruz. Kuyumcu oda ve derneklerimizin destekleri ve yönlendirmesiyle tüm Türkiye’deki kuyumcular, darphane, bankalar ve rafineri firmalarımızın yer alacağı bir yapıyla altın birikimleri hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılabilir. Kuyumcularımız, kurulacak sistemle vatandaşların getirdiği altınları için aynı zamanda reel değeri tespit konusunda ekspertiz hizmeti verecek. Vatandaşlarımız da getirdikleri altınlar için ya TL karşılığını ya da katılım katkı paylarını almak üzere sisteme dahil olacaklar."

HAM MADDE SORUNU ÇÖZÜLECEK

Diğer yandan, yastık altın birikimlerin rafine edildikten sonra borsada işlem görebileceğini, bu vesileyle yastık altı altınların, Türk kuyumculuk sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak üzere kredi olarak verilebileceğini kaydeden Atayık, böylece bu değerin yurt dışından ithal edilmesi yerine ülke içinden temini suretiyle üretim ve ihraç sürecine kadar gerçekleşecek adımlarda ham madde ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorunların önüne geçilmiş olacağını savundu.
İKO Başkanı Atayık ayrıca söz konusu kredi getirilerinden vatandaşlara da ek katkı sunulması dahil, vatandaş, kuyumcu ve banka arasında fonksiyonel bir sistem kurulması için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu
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