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Yatırım fonlarında neler değişti? SPK'dan yeni düzenleme: Serbest fonlara kısıtlama

Yatırım fonlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının işleyişine ilişkin kapsamlı düzenlemeleri içeren yeni fon rehberini yayımladı. Yeni düzenlemeyle birlikte yatırım fonlarının faaliyet ve işleyiş süreçlerine ilişkin kurallar yeniden ele alınırken, serbest fonlarda kısıtlamalara gidildi. Peki yatırım fonlarında neler değişti? İşte detaylar...

Yatırım fonlarında neler değişti? SPK'dan yeni düzenleme: Serbest fonlara kısıtlama
Devrim Karadağ

Yatırım fonları için yeni düzenleme geldi. Günlerdir konuşulan fonlarla ilgili değişiklik SPK tarafından hayata geçirildi. Yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenleme yapan SPK, yeni fon rehberini paylaştı.

Serbest fonlar ve para piyasası fonları başta olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine yönelik yapılan düzenlemeler rehber halinde SPK'nın sitesinden duyuruldu.

YATIRIM FONLARINDA NELER DEĞİŞTİ?

Düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısı, şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısıyla sınırlandırıldı. Özel fonlar da bu kapsama dahil edildi.

UYUM İÇİN SÜRE VERİLDİ

Belirlenen sınırın üzerinde serbest fonu bulunan mevcut şirketlere düzenlemeye uyum sağlamaları için 30 Haziran 2029 tarihine kadar süre tanındı.

SERMAYE VE PAY SATIŞINA KISITLAMA

Ekonomim'de yer alan habere göre; portföy yönetim şirketleri için asgari başlangıç sermayesi, sahip olunan yetkilere göre 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak belirlendi. Şirketlerde belirli ortaklık oranlarını aşan payların ise 12 aylık dönem içinde, belirlenen satışlar dışında, Borsa dışında satılması kısıtlandı.

PAY SATIŞ BİLGİ FORMU ZORUNLU OLACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), belirlenen oranların üzerinde gerçekleştirilecek pay devirlerine ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenledi. Buna göre, söz konusu oranları aşan miktarda payların belirlenen yöntemlerle devredilmek istenmesi durumunda, devir işlemi öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanması ve Kurulun onayına sunulması gerekecek.

Belirlenen oranları aşan tutardaki payların devredilmek istenmesi halinde, Pay Tebliği'nin 27. maddesinin beşinci fıkrası ile 15. maddesinde yer alan şartlar uygulanmaksızın devir öncesinde pay satış bilgi formu düzenlenecek.

Hazırlanan pay satış bilgi formu, işlemin gerçekleştirilmesinden önce Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulacak.

ONAY OLMADAN BORSA'DA İŞLEM YAPILAMAYACAK

Kurul tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu düzenlenmeden söz konusu devir işlemlerinin Borsa'da özel emire veya TSP işlemlerine konu edilmesine izin verilmeyecek.

Aynı şekilde, Kurul onaylı pay satış bilgi formu olmaksızın ilgili payların devredilmesi veya virman yapılması da mümkün olmayacak.

SORUMLULUK PAYI DEVREDEN ORTAK VE YATIRIM KURULUŞLARINDA

Düzenlemeye göre, söz konusu işlemlerdeki sorumluluk paylarını devreden ortak ile devir işlemine aracılık eden yatırım kuruluşlarına ait olacak.

Öte yandan, 29 Ağustos 2026 tarihinden önce Borsa dışında gerçekleştirilen satışlar, herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde yapılabilecek satış oranlarının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

12 MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI, 4 YENİ MADDE EKLENDİ

1. Kurul Karar Organı’nın i-SPK 52.4.an (28/08/2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı ile Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Tanımlar” başlıklı bölümü ile (1.2.), (2.), (4.2.3.), (4.2.5.1.), (4.2.5.2.), (4.3.), (4.4.), (4.9.), (6.1.), (6.8.), (9.5.), (12.5.) maddelerinde değişiklik yapılmasına ve Rehber’e (4.2.10.), (4.10.), (6.12.), (9.8.) maddelerinin eklenmesine karar verilmiştir.

Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından zorunlu asgari sermaye tutarları artırıldı

2. Kurul Karar Organı’nın 28.08.2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (PYŞ Tebliği) 41. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, PYŞ Tebliği’nin “Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan başlangıç sermayesi tutarının ve “Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 28. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan asgari ödenmiş sermaye tutarının her birinin 2027 yılı için geçerli olmak üzere geniş yetkili portföy yönetim şirketleri için 500.000.000 TL ve faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketleri için 250.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Halka açık şirketlerin büyük ortaklarının veya şirket yönetiminde söz sahibi olan kişilerin hisse satışlarına yeni kurallar getirildi

3. Kurul Karar Organı’nın i-SPK 128.31 (28.08.2026 tarihli ve 52/1589 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişiler tarafından, herhangi bir 12 aylık dönemde;

  • Fiili dolaşımdaki pay oranı % 50’nin üzerindeki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının % 2’sinden fazlası,
  • Fiili dolaşımdaki pay oranı % 50 ve bunun altındaki ortaklıklar için ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının % 4’ünden fazlası özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) veya virman/devir yöntemleri ile yapılan satışlar dahil, Borsa dışında satılamaz. Fiili dolaşımdaki pay oranı olarak, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan fiili dolaşım oranı dikkate alınır.

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SPK fon getirileri
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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