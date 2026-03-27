Yatırım Konusunda Geleneksel misin Yenilikçi mi?

Yatırımcı Karakterini Analiz Ediyoruz!

1/8 İlk sorumuzla başlayalım: Eline toplu bir para geçtiğinde ilk refleksin ne oluyor? Hemen gidip altın alırım ya da vadeli hesaba atarım. Potansiyeli olan yeni bir altcoin veya teknoloji hissesi araştırırım. Hisse senedi fonlarıyla güzel bir sepet yaparım. Gayrimenkul fırsatlarına bakarım, toprak her zaman kazandırır.

2/8 Yatırım tavsiyesi alman gerekse kime güvenmeyi tercih edersin? Twitter/X üzerindeki o gizemli ama başarılı analizcilere. Bankadaki o kravatlı müşteri temsilcime. Aile büyüklerimin yıllardır uyguladığı güvenli yöntemlere.

3/8 Peki, yatırım yaptığın bir varlığın değeri bir günde %10 düşerse ne yaparsın? Panik yapmam, bu piyasanın doğasında var, hatta alttan ekleme yaparım. Eyvah deyip hemen satarım, kalan parayı kurtarmaya çalışırım. Zaten böyle riskli işlere hiç girmem, benim param devlet garantisinde. Ekranı kapatır, uzun vadeyi beklerim; görmezsem acımaz.

4/8 "Altın her zaman güvenli limandır, gerisi yalan" cümlesine katılıyor musun?

5/8 Gelelim teknolojiye... "Blockchain" (Blokzincir) senin için ne ifade ediyor? Dünyayı değiştirecek devrimsel bir finans sistemi. Gelip geçici bir heves, tamamen balon olduğunu düşünüyorum. Çok karışık işler, okusam da pek bir şey anlamıyorum. Sadece kar getirdiği sürece ilgimi çekiyor, gerisi mühim değil.

6/8 Bir akşam arkadaş ortamında herkes NFT'lerden konuşuyor, tepkin ne olur? "Bir jpeg dosyasına o kadar para verilir mi yahu?" diye çıkışırım. Zaten koleksiyonumda 3-4 parça var, "Metaverse'e hazırım" derim. Konuyu biliyorum ama aşırı riskli bulduğum için hiç girmedim. "Arsa almak varken bunlarla neden uğraşıyorsunuz?" diye sorarım.

7/8 Gelecekte kağıt paranın tamamen kalkacak olması seni korkutuyor mu?