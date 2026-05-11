FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı?

Araba kiralamak mı daha mantıklı yoksa araba almak mı? Bu sefer kiralamanın daha avantajlı olup olmadığına bakıyoruz!

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı?

Araba kiralamak mantıklı mı? Araba satın aldığımızda beraberinde sigorta gibi pek çok masraf da gelir. Peki kiralamak mı daha mantıklı yoksa satın almak mı?

1. Sermaye ve nakit akış yönetimi olarak değerlendirebilirsiniz.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 1

Bir araba satın alırken büyük bir nakit kütlesini araca bağlarsınız. Ama kiralama yaptığınızda bu toplu parayı işletmenizde veya borsa, altın, gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarında değerlendirerek fırsat maliyetinden kaçınabilirsiniz.

2. Satın alınan araçlarda değer kaybı riski vardır.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 2

Yeni bir arabanın kontağı çevirdiğiniz anda o araba değer kaybetmeye başlar. Uzun vadede aracın ikinci el piyasasındaki düşüşü veya modelin eskimesi tamamen kiralama şirketinin riskidir. Kiraladığınızda siz sadece kullanım bedelini ödemeye devam edersiniz.

3. Vergi avantajları vardır.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 3

Şirketler veya şahıs şirketleri için kiralama faturaları doğrudan gider olarak kaydedilebilir. Satın aldığınızdaysa amortisman ayırma ve gider kısıtlaması gibi daha karmaşık ve sınırlı vergi avantajları mevcuttur. Bu yüzden kiralama, KDV indirimi gibi konularda operasyonel kolaylık sağlar.

4. Bakım, onarım ve lastik masraflarını kiralama şirketi karşılar.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 4

Uzun vadede aracın periyodik bakımları, beklenmedik arızaları ve lastik değişimleri ciddi maliyetler oluşturur. Kiralamadaysa bu masrafların tamamı aylık ödemeye dahildir süreç içinde sürpriz masraflarla karşılaşmazsınız.

5. Sigorta ve kasko takibi yapmaya gerek yoktur.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 5

Trafik sigortası ve kasko bedelleri her yıl artar. Kiralama modelinde bu poliçelerin takibi ve ödenmesi tamamen kiralama firmasına aittir. Hasar durumunda prim artışından etkilenmeden sabit ödemeye devam edebilirsiniz.

6. İkame araç hizmeti vardır.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 6

Kendi aracınız arızalandığında veya kaza yaptığında araçsız kalma riski vardır. Profesyonel kiralama hizmetlerindeyse aracınız servisteyken size anında ikame araç verilir, böylece iş ve zaman kaybı yaşamadan günlük yaşantıya devam edilebilir.

7. Operasyonel yük hafifler.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 7

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, muayene randevuları, egzoz emisyon ölçümleri gibi bürokratik işlemler zaman alır. Kiralama yaparak tüm bu operasyonel süreci kiralama şirketine devredersiniz.

8. Yeni arabalara binersiniz.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 8

Uzun vadeli kiralamalar genellikle 24-48 aylık periyotları kapsar. Sözleşme sonunda eskiyen aracınızı teslim edip, hiçbir satış prosedürüyle uğraşmadan en yeni teknolojiye ve güvenlik donanımlarına sahip sıfır bir modele kolayca geçiş yapabilirsiniz.

9. Odak noktasına ve tercihlere göre belirlenebilir.

Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı? 9

Eğer odak noktanız mülkiyet değil de mobiliteyse ve nakit akışınızı korumak istiyorsanız, kiralama uzun vadede çok daha öngörülebilir ve konforlu bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.