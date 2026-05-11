Araba Kiralamak Satın Almaya Göre Uzun Vadede Daha mı Avantajlı?

Araba kiralamak mantıklı mı? Araba satın aldığımızda beraberinde sigorta gibi pek çok masraf da gelir. Peki kiralamak mı daha mantıklı yoksa satın almak mı?

1. Sermaye ve nakit akış yönetimi olarak değerlendirebilirsiniz.

Bir araba satın alırken büyük bir nakit kütlesini araca bağlarsınız. Ama kiralama yaptığınızda bu toplu parayı işletmenizde veya borsa, altın, gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarında değerlendirerek fırsat maliyetinden kaçınabilirsiniz.

2. Satın alınan araçlarda değer kaybı riski vardır.

Yeni bir arabanın kontağı çevirdiğiniz anda o araba değer kaybetmeye başlar. Uzun vadede aracın ikinci el piyasasındaki düşüşü veya modelin eskimesi tamamen kiralama şirketinin riskidir. Kiraladığınızda siz sadece kullanım bedelini ödemeye devam edersiniz.

3. Vergi avantajları vardır.

Şirketler veya şahıs şirketleri için kiralama faturaları doğrudan gider olarak kaydedilebilir. Satın aldığınızdaysa amortisman ayırma ve gider kısıtlaması gibi daha karmaşık ve sınırlı vergi avantajları mevcuttur. Bu yüzden kiralama, KDV indirimi gibi konularda operasyonel kolaylık sağlar.

4. Bakım, onarım ve lastik masraflarını kiralama şirketi karşılar.

Uzun vadede aracın periyodik bakımları, beklenmedik arızaları ve lastik değişimleri ciddi maliyetler oluşturur. Kiralamadaysa bu masrafların tamamı aylık ödemeye dahildir süreç içinde sürpriz masraflarla karşılaşmazsınız.

5. Sigorta ve kasko takibi yapmaya gerek yoktur.

Trafik sigortası ve kasko bedelleri her yıl artar. Kiralama modelinde bu poliçelerin takibi ve ödenmesi tamamen kiralama firmasına aittir. Hasar durumunda prim artışından etkilenmeden sabit ödemeye devam edebilirsiniz.

6. İkame araç hizmeti vardır.

Kendi aracınız arızalandığında veya kaza yaptığında araçsız kalma riski vardır. Profesyonel kiralama hizmetlerindeyse aracınız servisteyken size anında ikame araç verilir, böylece iş ve zaman kaybı yaşamadan günlük yaşantıya devam edilebilir.

7. Operasyonel yük hafifler.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, muayene randevuları, egzoz emisyon ölçümleri gibi bürokratik işlemler zaman alır. Kiralama yaparak tüm bu operasyonel süreci kiralama şirketine devredersiniz.

8. Yeni arabalara binersiniz.

Uzun vadeli kiralamalar genellikle 24-48 aylık periyotları kapsar. Sözleşme sonunda eskiyen aracınızı teslim edip, hiçbir satış prosedürüyle uğraşmadan en yeni teknolojiye ve güvenlik donanımlarına sahip sıfır bir modele kolayca geçiş yapabilirsiniz.

9. Odak noktasına ve tercihlere göre belirlenebilir.

Eğer odak noktanız mülkiyet değil de mobiliteyse ve nakit akışınızı korumak istiyorsanız, kiralama uzun vadede çok daha öngörülebilir ve konforlu bir seçenektir.