FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071390 1,95 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094931 1,76 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011264 1,75 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072566 1,74 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054780 1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015006 0,84 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017518 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079688 3,28 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054056 2,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036624 1,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035712 1,31 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028465 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023814 2,16 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049213 1,94 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018532 1,82 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,073330 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088228 1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034549 4,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024040 4,34 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015645 3,55 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022412 3,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028425 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033263 0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029048 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031908 0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019173 0,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030708 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023387 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061788 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025017 0,19 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022555 0,19 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064230 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036127 -0,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043221 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031895 -0,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034051 -0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010478 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031601 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032952 -0,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030955 -0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyidoğlu e-ticaret’e girdiSeyidoğlu e-ticaret’e girdi
Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldıYerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı
2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (7),

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

Evinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Evinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Seyidoğlu e-ticaret’e girdi

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Yerli otomotiv şirketi Polonya’da ihale aldı

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

Samsun Türkiye’nin cerrahi alet ihtiyacını karşılamaya talip

Türk Tekstilciler ABD Pazarındaki Paylarını Arttırmayı Hedefliyor

Türk Tekstilciler ABD Pazarındaki Paylarını Arttırmayı Hedefliyor

Keles kirazı Avrupa yolcusu

Keles kirazı Avrupa yolcusu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.