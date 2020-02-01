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Yatırımcı rehberi (7)

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0739631,93Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0967061,87Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1101201,79Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1092491,79Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1112111,78Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0150720,44Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124851,59Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0198461,43MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0202991,42Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0198981,42Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0198611,20Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0223931,32Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0226850,99Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0157320,66Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0216580,47Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0215260,40Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF0,0198003,27AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0329503,27Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0351543,24Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0311683,23BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0319543,23Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0593990,17AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0612400,17AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0651350,17MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0259590,16NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0658150,16Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017448-0,40Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,041990-2,85AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,035336-2,19Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035850-2,11Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,134201-2,10Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031326-2,08Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,031284-1,58Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,022890-1,16Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,072490-1,15AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,070496-1,13NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,013509-0,97Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018221-0,34Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,034485-0,19Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,022781-0,12Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024013-0,11Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015631-0,09Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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