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Yatırımcılar bekliyordu: Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı

02.08.2024 16:45
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Yatırımcıların beklediği Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verileri ABD Çalışma Bakanlığı açıkladı. Piyasa beklentilerin artında kalan verilerde, tarım dışı istihdam verisinin 176 bin kişi artması öngörülüyordu.

Yatırımcılar bekliyordu: Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 114 bin kişi arttı. ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. Ekonomistler ise 175-185 bin arasında bir artış bekliyordu.
Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden tarım dışı istihdam verisinin 176 bin kişi artması öngörülüyordu. Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama sektörlerinde artmaya devam ederken, bilgi sektöründe azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin Mayıs ve Haziran ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 218 binden 216 bine, haziran ayı için 206 binden 179 bine düşürüldü.

tarim-yatirimci

TEMMUZ’DA İŞSİZLİK ORANI ARTTI

ABD'de işsizlik oranı, Temmuz ayında 0,2 puan artarak 7 milyon 163 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan artışla 62,7'ye çıktı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye gerilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 35,07 dolara yükseldi.
Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde Haziranda olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istihdam ABD tarım dışı istihdam verisi
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