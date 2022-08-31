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Yatırımcılar dikkat! İki ülkenin dev bankaları rakam verdi: 2022 ve 2023’te altın fiyatları…

31.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon ortamında güvenli liman olarak en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın için Hollandalı ve Kanadalı dev bankadan yeni tahmin geldi. Uzmanlar altın fiyatları için 2022 ve 2023 tahminlerini açıkladı. ABN AMRO yılsonu altın tahminini düşürürken 2023 için iyimser bir yorumda bulundu. Kanadalı TD Securities stratejistleri ise, “Fed Başkanı Powell’ın şahin üslubunu dikkate alırsak, altın pozisyonundaki azalmanın ve aşağı yönlü fiyat baskılarının devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Yatırımcılar dikkat! İki ülkenin dev bankaları rakam verdi: 2022 ve 2023’te altın fiyatları…

Altın fiyatları dün bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, düşüşte ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşması etkili oldu. Powell konuşmasında yüksek enflasyon sebebiyle belirli bir süre daha faiz artırımlarına devam edeceklerinin mesajını verdi.

Ons altın dün 1738 dolardan yüzde 1’lik düşüşle 1720 dolara kadar çekildi. Bu sabah ise 1737 dolardan işlem görüyor. Haftayı 1015 liradan tamamlayan gram altın, pazartesi gününe 1007 liradan başlamasının ardından 31 Ağustos Çarşamba günü 1009 liradan değerleniyor.

Piyasa analistleri gelişmeleri yorumlarken Fed Başkanı’nın Cuma günkü yorumlarının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği anlamını taşıdığını söyledi. Vatandaşlar piyasadaki hareketliliği merakla izlerken Hollandalı dev bankadan flaş bir altın değerlendirmesi geldi.

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YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

ABN AMRO’nun kıdemli altın stratejisti Georgette Boele, Federal Rezerv’in Fed Fon oranını yüzde 4’e yaklaştırabileceğini söylüyor. Bu yüzden, altın fiyatlarının yılı 1.700 dolar civarında kapatacağını öngörüyor.

Hollanda bankasının önceki tahmini, kıymetli metalin yılı yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde bitireceği yönündeydi. Bankanın yeni fiyat hedefi keskin bir düşüşe işaret ediyor. Tahmindeki düşüş, altın fiyatlarının 1.750 dolar civarında seyretmesiyle geliyor. Boele, bu yıl şimdiye kadar altın fiyatlarının yüzde 3,6 düştüğünü söylüyor. Buradan hareketle, fiyatların geçen ayın en düşük seviyelerinin üzerinde sağlam bir destek tutmasının beklendiğini kaydediyor.

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ALTINDA DÜŞÜŞ İÇİN İKİ SEBEP AÇIKLADILAR

“Altında mevcut seviyelerden sadece mütevazı bir düşüş bekliyoruz. Zaten yüksek seviyelerden başka bir güçlü ralliyi hesaba katmadık. Bununla birlikte bu beklenti, ABD dolarının nispeten güçlü kalması beklentimize dayanıyor” diyen uzman isim şu değerlendirmede bulundu:

“İkincisi, ABD reel faizlerinin bir zirveye yakın olduğunu veya zaten zirveye ulaştığını düşünüyoruz. Sonuç olarak, bu itici güç, mevcut seviyelerden altın fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturmayacak. Üçüncüsü, 1.680-1.700 dolar seviyesinde yer alan çok önemli bir destek alanı var. Bu seviyelerin tekrar test edilmesini ve fiyatların geçici de olsa bu seviyelerin altına inmesini bekliyoruz.”

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ALTINDA 2023 İÇİN İYİMSER TAHMİN

Ancak uzman isim altın fiyatlarının 2023’te yükseleceği konusunda iyimser açıklamalarda bulundu. Boele, altının gelecek yılın sonuna kadar 1.900 dolara yükseleceğini öngörerek, “Yalnızca ABD dolarının zayıflamasını beklemiyoruz. Aynı zamanda Fed’in 2023’ün ikinci yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyoruz. Bunun üzerine, daha düşük ABD reel faizleri öngörüyoruz. Sonuç olarak, altın fiyatlarının önümüzdeki yıl toparlanması muhtemel” ifadelerini kullandı.

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KANADALI BANKANIN ALTIN BEKLENTİSİ

Kanadalı yatırım bankası TD Securities stratejistlerine göre ise, Fed Başkanı Powell’ın şahin konuşması altın üzerinde ağırlık yaratacağı bildirildi. Startejistler, Fed’in 2023’e kadar şahin bir yörünge izlemeye devam edeceğine dair artan beklentilerin, para yöneticilerini agresif bir şekilde altın pozisyonlarını azaltmaya sevk ettiğini kaydediyor. Bu bağlamda stratejistler, “Fed, daha uzun bir süre için önemli ölçüde daha yüksek faizlere işaret etti. Bu yüzden, külçede yukarı yönlü potansiyelin olmaması, yatırımcıları uzun vadeli riskleri azaltmaya da ikna etti. Powell’ın şahin üslubunu dikkate alırsak, altın pozisyonundaki azalmanın ve aşağı yönlü fiyat baskılarının devam edeceğini tahmin ediyoruz” yorumunu yaptı.


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Altın
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