Yatırımcılar dikkat! Özge Ulusoy 'En iyi yatırım aracı ne?' diyerek açık açık sordu! Tasarruf Koçu Mert Başaran tek tek sıraladı

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy şimdilerde Kadınca TV programındaki açıklamaları ve yorumları ile dikkat çekiyor. Programına ünlü Ekonomist ve Tasarruf Koçu Mert Başaran'ı konuk eden ünlü isim tüm yatırımcıların ilgisini çekecek konulara değindi.

'EN İYİ YATIRIM ARACI...'

Özge Ulusoy; 'Şu an en iyi yatırım aracı ne? Ekonomi daha da kötüye gidecek demiştin. Kötü günleri geride bıraktık şimdi daha kötü günlere mi giriş yaptık?' diye açık açık sordu.

Ahmet Mert Başaran ise 'Yok öyle demiyorum tam olarak bir tık daha düzelme olacak. Son iki yıla göre düzelmeler olsa da uzun vadede hiçbir şey daha iyi olmuyor. Şöyle anlatayım senin anneannelerin çalışarak Nişantaşı'ndan bir ev alabiliyordu, bizler değil de babalarımız Bakırköy'den alabiliyordu, bizler çalışıp Kurtköy'den Beylikdüzü'nden alabiliyorduk. Ancak çocuklarımız artık bunu hiç yapamayacaklar.' dedi.

'Zor bir hayat olacağı için bizim mutlaka tasarruf yapmamız gerekiyor' diyen Başaran güvenilir yatırım araçlarını da tek tek saydı.

Başaran; 'Tasarruf yaptıktan sonra çeşitli farklı enstrümanlar... Bu bazen Bitcoin olur, bazen altın olur hiçbir şey bilmiyorsanız altın. Biraz bir şeyleri takip ediyorsanız iyi şirketlerin hisse senetleri.' ifadelerini kullandı.

'KONUT VE ARSA ÇOK ARTIYOR'

Özge Ulusoy 'Emlak ne durumda?' diye de gayrimenkulün mantıklı bir yatırım aracı olup olmayacağını sordu. Ahmet Mert Başaran 'Bu sene iyi olabilir. Geçen sene çok iyi değildi. Doları biraz geçti. Konut ve arsa çok artıyor. Ama orada da şunu unutmamak lazım konut aldığında da bir bölgede aldın ya bölgeler zamanla değişiyor. O yüzden 5-10 yıl içinde onu satıp mümkünse yenisini almak lazım. O da araba gibi hafiften değer kaybediyor.'