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Yatırımcılara altınla ilgili önemli tahmin

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, küresel gelişmelerin altın fiyatlarında belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Çin’den koronavirüsüyle ilgili gelebilecek olumsuz haberler ve virüsün tüm dünyaya yayılma ihtimali altına olan talebi daha da artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Analistler, kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda ons altının yeniden 1,600 doların üzerine çıkabileceğini, gram altının ise 310 TL seviyesini test edebileceğini ifade ediyor' dedi.

Yatırımcılara altınla ilgili önemli tahmin

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, küresel gelişmelerin altın fiyatlarında belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade etti. Atayık, piyasaların 2020 yılına haber akışı açısından çok hızlı bir giriş yaptığını ifade ederek, "Aslında, bu yıl ile ilgili tüm beklentiler pozitifti. Ama, ABD-İran gerginliği, ABD- Çin ticaret savaşları, Libya meselesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci, İngiltere’de Brexit anlaşmalı mı, anlaşmasız mı olacak? ABD ve AB arasında ticaret savaşları olasılığı var mı? tartışmaları sürerken Çin’den gelen koronavirüsü salgını haberleri finans piyasalarını yeniden hareketlendirdi." diye konuştu.

Bu gelişmelerle Çin ve Asya borsalarının kayıp yaşadığını aktaran Atayık, yatırımcıların kendilerini güvence altına almak amacıyla rotayı altına kırdığını söyledi.

'FED'İN TOPLANTISI KORONAVİRÜSÜN GÖLGESİNDE KALACAK GİBİ'

"Küresel gelişmelerle 'sancılı Ocak' ayında ons altın, 1,585’in üstüne çıktı, gram altın 303 TL’ye kadar yükseldi." bilgisini veren Atayık, bu fiyatlarda virüs salgınının en önemli rolü oynadığını söyledi.

Atayık şunları kaydetti:

"Çin, bugün tüm dünyayla ticareti olan dev bir ekonomi. Merak edilen ana soru şu; Çin’den dünyaya mal, hizmet ve turist akışı devam edecek mi? Dünyadan bu ülkeye gidişler nasıl olacak? Çin, tam anlamıyla dünyaya açık bir yapıda olmadığı için bu konuda, tam bir bilinmezlik, sis perdesi mevcut.

Burada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takınacağı tavır da özellikle altın piyasası ve gelişmekte olan ülkeler için belirleyici olacak. Fed'den yeni bir faiz kararı beklenmiyor. Piyasanın beklentisi, Fed’in faiz kararı için bir süre daha beklemeyi tercih edeceği yönünde bir mesaj vermesi şeklinde. Öyle anlaşılıyor ki Fed’in para politikası toplantısı, piyasalara etkileri bakımından biraz koronavirüsün gölgesinde kalacak gibi görünüyor. Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ve risk algısının yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekiyor."

'ALTININ ORTA VE UZUN VADEDE YATIRIMCISINI SEVİNDEİRECEĞİ YÖNÜNDE BEKLENTİLER VAR'

Atayık, gram altında 295-298 TL seviyelerinin önemli bir destek seviyesi olarak göründüğünü belirterek, uzmanların bu destek kırıldığı zaman fiyatların 290 TL’nin altına inebileceği öngörüsünde bulunduklarını hatırlattı.

Atayık, "Çin’den koronavirüsüyle ilgili gelebilecek olumsuz haberler ve virüsün tüm dünyaya yayılma ihtimali altına olan talebi daha da artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Analistler, kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda yılın ilk haftasında ABD- İran gerginliği sürecinde olduğu gibi ons altının yeniden 1,600 doların üzerine çıkabileceğini, gram altının ise 310 TL seviyesini yeniden test edebileceğini ifade ediyor." diye konuştu.

Altının 2019 yılında yatırımcısına yüzde 31 kazanç sağladığını hatırlatan Atayık, şöyle devam etti:

"Dünya ekonomileri incelendiğinde birçok ülkenin büyüme konusunda sorun yaşadığını görünüyor. Diğer yandan, öngörülemeyen siyasi riskler ve sürpriz gelişmeler, altının hanesine hep pozitif olarak yansıyabilir. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerindeki altın miktarını biraz daha artırmasında yarar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Altın, kısa vadede iniş-çıkışlar yaşasa da orta ve uzun vadede yatırımcısını sevindireceği yönünde beklentiler var.

Vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla kuyumculardan alışveriş yapabilir. İstihdama sağladığı önemli katkı ve ihracattaki başarılı grafiği nedeniyle ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri olan kuyumculuk, ülkemize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmete vermenin gayreti içerisinde olmayı sürdürecek."

KAYNAK:AA

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gram altın, çeyrek altın, tahmin,

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