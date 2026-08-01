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Merkez Bankası, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) yürüteceği Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) faaliyetini resmen onayladı.

Merkez Bankası, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" ile Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nin (KVMKS), MKK'nin yürütebileceği diğer faaliyetler kapsamına alınmasına karar verildi.

Karara göre, MKK'nin "Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi" faaliyeti, daha önce menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere verilen faaliyet izni kapsamına dahil edildi.

Söz konusu kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 17'nci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte MKK, kripto varlıklara ilişkin merkezi kayıt sistemini resmi yetki kapsamında işletebilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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