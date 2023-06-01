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Altından daha yüksek getirisi oldu! İslam Memiş açıkladı: '2023 ve 2024'te altından daha fazla kazandıracak'

01.06.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde gümüş, yatırımcısına altından daha fazla kazandırdı. Gram fiyatı 17 TL'ye kadar çıkan gümüş kendi rekorunu kırdı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Geçen sene gram altın yatırımcısına yüzde 43 kazandırmıştı ama gümüş yüzde 45 kazandırmıştı. 2023 ve 2024 yıllarında gümüşün performansının altına göre daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.

Altından daha yüksek getirisi oldu! İslam Memiş açıkladı: '2023 ve 2024'te altından daha fazla kazandıracak'

Yatırım denilince akla ilk gelenler döviz ya da altın oluyor. Fakat son dönemlerde özellikle gümüş, altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracı haline geldi. Altın alamayanlar gümüşe yönelince talep arttı. Uzman isimler de uzun vadede daha çok kazandıran gümüşe yatırım yapılması yönünde tavsiyede bulundu.

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Döviz ve altından sonra yatırım yapmak isteyenlerin bir diğer gözdesi gümüş oldu. Çünkü gümüş yatırımcısına son bir yılda bir gramda yüzde 50'nin üstünde kazandırdı. Geçen sene 1 Ocak'ta gramı 9,92 TL'idi, bu yılın aynı döneminde 14,40 TL'ye yükseldi.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Kanal D Haber'in haberine göre gümüşün gram fiyatı 3 yıl önce ocak ayında 2,50 TL'idi, bugün gram fiyatı tam 17 TL'ye çıktı. Kendi rekorunu kırdı.

"2023 VE 2024'TE ALTINA GÖRE DAHA FAZLA KAZANDIRACAK"

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Daha ucuz ve daha fazla kazandıran bir yatırım aracı olduğu için gümüş daha çok tercih ediliyor. Geçen sene gram altın yatırımcısına yüzde 43 kazandırmıştı ama gümüş yüzde 45 kazandırmıştı. 2023 ve 2024 yıllarında gümüşün performansının altına göre daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.

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Altın Gümüş İslam Memiş

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