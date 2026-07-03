Yaylacılıkta yeni dönem: 3 bin TL yerine 30 TL ödeyecekler

Tunceli'de 3 bin 335 rakımlı Hel Dağı Yaylası'nı ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya geldi. Yaylada üreticilerle sohbet eden Aygöl, yaylacılık sistemi, ücretlendirme ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Valilik öncülüğünde yapılan oylama sonucunda yaylacılık sisteminin birlik modeliyle uygulanmasına karar verildiğini belirten Aygöl, bu sayede açık ihale sisteminde hayvan başına 3 bin TL'ye kadar çıkabilecek ücretlerin önüne geçildiğini söyledi. Üreticilerin bugün hayvan başına yaklaşık 30 TL ödeyerek yaylalardan faydalandığını ifade eden Aygöl, toplanan ücretlerin büyük bölümünün köy tüzel kişiliklerine aktarılarak yaylalardaki altyapı eksiklikleri ve üreticilerin ihtiyaçları için kullanılacağını kaydetti.

YAYLACILIK ÜCRETİ 30 TL OLARAK BELİRLENDİ

Hel Dağı'nda yaklaşık 14 bin hayvanı barındırabilecek kapasite bulunduğunu, buna rağmen şu anda yaklaşık 7 bin küçükbaş hayvanın otlatıldığını belirten Aygöl, bölgenin hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Yaylacılık sisteminin belirlenmesi için üreticilerin oy kullandığını belirten Aygöl, açık ihale yerine birlik modelinin uygulanmasının üreticilere daha fazla fayda sağlayacağını düşündüklerini, bu nedenle demokratik bir oylama gerçekleştirdiklerini söyledi. Oylamaya katılan üreticilerin yüzde 74'ünün birlik modelinden yana oy kullandığını ifade eden Aygöl, açık ihale sistemi uygulanması halinde yaylacılık ücretlerinin hayvan başına 3-4 bin TL'ye kadar çıkabileceğini, birlik modeliyle ise bu bedelin 30 TL seviyesinde tutulduğunu belirtti.

Aygöl, "Biz buradan para almak istemiyoruz, üreticilerimizi desteklemek istiyoruz. Hayvan başı 3 bin TL almaktansa 28 TL alalım, sizlere destek olalım. Tarım İl Müdürlüğünde üreticilerimiz bir oylama yaptı. Katılanların yüzde 74'ü birlik üzerinden gidilmesi yönünde bir karar verdiler. O yüzden yüzde 51'in üzerine çıktıktan sonra demokrasi gereği denileni yaptık. 28 TL maliyetle çıktık, 30 TL alındı ve hayvan başı 32 TL ile buradasınız. Hayvan başı 3 bin TL alınmasını engellemiş olduk. Bu işi 30 TL ile bağlamış olduk." dedi.

Toplanan ücretlerin yüzde 75'inin köy tüzel kişiliği hesabına aktarıldığını belirten Aygöl, bu kaynakların yaylalardaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağını ifade etti.

Aygöl, "Bugüne kadar bu parayı merkezden çekmedik. Yeni kaymakamlarımız görevlerine başlıyor. Onlara vereceğim ilk görev, köy hesaplarındaki paralar üreticilerimizin yaylalardaki altyapı ve ihtiyaçlarında kullanılsın. Şu anda kullanmaya başladık, o parayı yeniden sizin hizmetinize getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

HEL DAĞI'NDAKİ MADEN TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Son dönemde kamuoyunda gündeme gelen Hel Dağı'ndaki krom madeni ruhsatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Aygöl, vatandaşın istemediği bir madencilik faaliyetinin hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Aygöl, "Hel Dağı yaylası ülkede, İstanbul'da gündem oldu. Buraya maden istemiyoruz denildi. Hel Dağı'na maden istemediklerini söyleyen Kadıköy'deki insanlara neresi diye sorsak bilmezler. Hatta Hel Dağı, Pülümür'deymiş dediğimizde 'Pülümür neresi?' derler. Amaç yaylacılık ya da hayvancılığı korumak değil de burada kendilerince bir politika yapmak istediler. Türkiye'de de binlerce firmaya maden arama ruhsatları verilmiş. Böyle bir ruhsat verilmiş olması, gelip maden faaliyetlerine başlanılacağını göstermiyor. Bu ruhsatların 100'de biri madene dönüyor. O dönem bu konu gündem olunca belediye başkanı, kaymakam, dernek temsilcileri ve muhtarları davet ettim. Hel Dağı'nda yaylaya vatandaşlarımızın ihtiyacı var mı, var. Burada maden istemiyor musunuz, evet istemiyoruz. Sahibi siz değil misiniz, evet biziz. Başkasını neden konuşturuyorsunuz? Gelin bana istemediğinizi söyleyin. Vatandaşın istemediğini biz de istemeyeceğiz. Kimsenin bizim üzerimizden politika yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir konu bu memleketin lehine ise hepimiz beraber isteyeceğiz." dedi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'e ziyaretinde Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ile kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır