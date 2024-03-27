Yaz mevsiminin vazgeçilmezi! Taneyle satılıyor, çalınmaya karşı para kasasında saklanıyor!

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik tezgahlarda yerini aldı. 10 tanesi 200 TL’ye satılan erik, adeta altın kıymeti görüyor.

Sivas’ta sebze halinde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şarkışla eriklerin çalınma ihtimaline karşı kasasında saklıyor.

ÖN SİPARİŞLE ERİK SATIŞI

Şarkışla, şu anda pahalı olduğu için ön siparişle erik getirdiklerini belirterek, hamileler gibi özel durumu olanların yüksek fiyatına rağmen talepte bulunduklarını söyledi. Şarkışla, gün içinde alınmayan erikleri çalınma ihtimaline karşı para kasasında muhafaza ediyor. 10 adeti 200 lirayı bulan eriğin nisan ayının ortalarında bollaşmasıyla fiyatının düşmesi bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





