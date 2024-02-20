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Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak

20.02.2024 01:22 | Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

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Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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