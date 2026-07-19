Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Yozgat'ta hububat hasadının tamamlandığı alanlarda saman balyalama dönemi başladı. Yerköy ilçesinde biçerdöverlerin ardından tarlalarda kalan samanlar balya makineleriyle paketlenerek kamyonlara yükleniyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden sezonluk olarak bölgeye gelen tarım işçileri, balyalama ve yükleme çalışmalarında görev alıyor. Günlük 6 ila 7 bin lira arasında değişen yevmiyelerle çalışan işçiler, hasat sonrasında başlayan bu yoğun dönemde uzun mesailer yapıyor.

GÜNDE BİN BALYA TAŞINIYOR

Hasadın ardından hazırlanan saman balyaları, tarlalardan kamyonlara yüklenerek hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılıyor. Yaz aylarında mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturan balya taşıma işi, kısa sürede yüksek kazanç sağlamasıyla öne çıkıyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a çalışmaya gelen Veli Onaran, sezon boyunca farklı bölgelerde balya taşıdıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer." ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİNDE HARÇLIKLARINI ÇIKARIYORLAR

Günlük kazancın 6 ila 7 bin liraya ulaştığını ifade eden Sefa Kuzu ise yaz dönemini çalışarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kuzu, "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç." dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır