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Yedinci kez 'yüzde 14' mü diyecek? Merkez Bankası faiz kararı için herkes tek görüşte birleşti...

19.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın yatırımcılarının yakından takip ettiği Merkez Bankası'nın faiz kararı 21 Haziran Perşembe günü belli olacak. Ekonomistler Merkez'in faizleri bu ay da pas geçmesini bekliyor. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin heberin detayları...

Yedinci kez 'yüzde 14' mü diyecek? Merkez Bankası faiz kararı için herkes tek görüşte birleşti...

Tüm piyasalar merakla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını beklerken AA finans anketinde, ekonomistlerin beklentilerine ilişkin kritik detaylar öne çıktı. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AA Finans'ın 21 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

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Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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