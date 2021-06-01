FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yem fiyatları iki katına çıktı, süte zam yok!

Yem fiyatları iki katına çıktı, süte zam yok!

01.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt alımlarında üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının kapatılması gerektiğini ifade eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Üreticilerin 2 lira 80 kuruşa sattığı sütün, marketlerde 8 liraya satılması çok kötü. Yem çuval fiyatının 160 lirayı bulması, süt üreticimizin işini zora sokuyor” dedi.

Yem fiyatları iki katına çıktı, süte zam yok!

Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yem fiyatlarındaki artışların üreticileri zora soktuğunu belirtti.

"YEM FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI"

Üreticilerden alınan ve marketlerde satılan süt fiyat farkının oldukça fazla olduğunu vurgulayan Başkan Buluşan, “Dünya Süt Günü’nü kutluyorum. Üreticilerin 2 lira 80 kuruşa sattığı sütü, marketlerde 8 liraya satılması çok kötü. Yem çuval fiyatının 160 lirayı bulması, üreticimizin işini zora sokuyor. Yem fiyatlarının 2 katına çıkması nedeniyle, üreticimiz süte de zam bekliyor. Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının da bir an önce kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Aslı Börek’in Eksim Holding’e satışına Rekabet Kurumu onay verdiAslı Börek’in Eksim Holding’e satışına Rekabet Kurumu onay verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdularYaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdular
Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek!

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek!

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Bir gecede 1,8 kat arttı!

Bir gecede 1,8 kat arttı!

SEC davasındaki gelişmeler Ripple'a pozitif yansıdı!

SEC davasındaki gelişmeler Ripple'a pozitif yansıdı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.