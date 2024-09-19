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  4. Yemek kartları için prim muafiyeti! Danıştay kararı iptal etti: SGK'dan milyonlarca çalışan için genelge hazırlığı

Yemek kartları için prim muafiyeti! Danıştay kararı iptal etti: SGK'dan milyonlarca çalışan için genelge hazırlığı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.09.2024 09:08
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Danıştay milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartları için dikkat çeken bir karar imza attı. Bu kapsamda yemek kartları aracılığıyla çalışanlara yemek yardımı yapılması durumunda geçmişte olduğu gibi yardım tutarı fark etmeksizin işverenlerden sigorta primi işçi ve işveren payı alınmayacak.

Yemek kartları için prim muafiyeti! Danıştay kararı iptal etti: SGK'dan milyonlarca çalışan için genelge hazırlığı

Geçmişte, yemek kartlarıyla yapılan yardımlar ayni yardım olarak değerlendirilip prime esas kazanca dahil edilmiyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 sonunda yayımladığı 2022/22 sayılı genelgeyle bu uygulamayı değiştirmiş ve günlük belirlenen sınırın üzerindeki yardımlardan sigorta primi alınmasını kararlaştırmıştı. Bu değişiklik, işverenler arasında tepkiye neden olmuş ve çalışanların yemek yardımı miktarlarını sınırlamıştı.

DANIŞTAY'DAN YEMEK YARDIMLARINA PRİM MUAFİYETİ KARARI

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, Danıştay, söz konusu genelgenin yemek kartlarıyla ilgili maddelerinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Böylece, yemek yardımlarının sigorta primine tabi tutulmaması yönündeki eski düzenleme yeniden yürürlüğe girdi.

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İŞVERENLER EK PRİM MALİYETİ İLE KARŞILAŞMAYACAK

Bu karar, işverenlerin yemek yardımlarında ek prim maliyetiyle karşılaşmaksızın çalışanlarına daha fazla destek sunabilmesinin önünü açtı. Ayrıca, yeme içme sektöründeki işletmelerin de düzenli müşteri kaybını azaltarak gelirlerini artırabileceği düşünülüyor. Küçük esnaf ve lokantalar, özellikle yemek yardımlarının nakit olarak verilmesi nedeniyle yaşadıkları müşteri kaybını telafi edememekten şikayetçiydi.

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YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENTİSİ

Danıştay’ın iptal kararı, yeme içme sektöründe istihdamın yeniden artmasına da katkı sağlayacak. İşletmeler, bu kararla birlikte daha fazla çalışan istihdam edebilecek ve sektördeki büyüme potansiyeli geri kazanılabilecek. Birçok işverenin, kararı uygulayarak yemek yardımlarını güncellemeyi planladığı belirtiliyor.

SGK’DAN YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Danıştay’ın iptal kararına uyumlu olarak, SGK’nın da yeni bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor.

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Yemek kartı
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