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Yemek kartları ile marketten alışveriş yapanlar dikkat! ‘İş dünyasına duyurmuş olalım’ diyerek seslendiler: Düzenleme geliyor

28.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yapılan araştırmalar doğrultusunda şirketlerin bu yüzde 59'unun 2024 için tek zam planladığı belirtildi. Asgari ücret zammı sonrasında değişmesi beklenen yemek kartı ücretleri için dikkat çeken bir uyarı geldi. “Bunu tüm iş dünyasına duyurmuş olalım” diyen sektör temsilcileri, “İnsanların marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor” dedi.

Yemek kartları ile marketten alışveriş yapanlar dikkat! ‘İş dünyasına duyurmuş olalım’ diyerek seslendiler: Düzenleme geliyor

Milyonlar asgari ücret zammı için gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak kararı çevirmişken, yemek kartları gibi yan haklara ilişkin de akıllarda soru işaretleri oluştu.

Hatırlanacağı üzere 01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak yemek bedeli sosyal güvenlik primi istisna tutarı günlük 105.75 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin belli olmasının ardından bu rakamın da artması bekleniyor.

Ancak milyonlarca kişinin kullandığı yemek kartlarına ilişkin çok kritik bir detay ortaya çıktı. PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), yeni yıl yaklaşırken iş dünyasının sıcak gündemi olan ücret artış ve yan haklar trendlerinin konuşulduğu özel bir webinar düzenledi. Ücret artışlarının ve yan haklardaki trendlerin çalışma hayatına, çalışana ve işverene etkisinin incelendiği webinarda çarpıcı veriler üzerinde duruldu.

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YÜZDE 79’LUK KISIM OCAK ZAMMINA SICAK BAKIYOR

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre MERCER araştırmalarından hareketle, 2024 yılında şirketlerin yüzde 59’unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33’ünün iki kez, yüzde 8’inin ise üç kez veya üzerinde ücret artışı yapmayı planladığını ortaya konuldu. Şirketlerin yüzde 79’unun 2024’ün Ocak ayında zam yapmayı planladığı da ifade edildi.

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YEMEK KARTI UYARISI

Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak ise konuşmasında asgari ücret artışı üzerinde durdu. Koçak konuşmasında yemek kartları ile alışverişe değinerek, “Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması gerekiyor. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkaracak. Bunu tüm iş dünyasına duyurmuş olalım. Yeni dönemde bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor. İnsanların marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor. Devletin gelir kaybının azaltılması açısından da faydası olacak bir uygulama olacak bu. İlgili sektöre de marketlerde yemek kartlarıyla alışverişin önünün açılması fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yemek kartı
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