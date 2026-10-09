Yemek sipariş uygulamalarında restoranlara inceleme! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş uygulamalarında çok şubeli işletme izlenimi oluşturan ve sahte restoran isimleriyle tüketicileri yanıltan firmaları mercek altına aldı. Bu kapsamda yanıltıcı uygulamalarda bulunan firmalar hakkında işlem yapıldı. Peki, tüketiciler sipariş verdikleri restoranlar konusunda nasıl yanıltılıyor?

Yemek siparişi verirken tüketiciler genellikle restoranın puanına, evlerine yakınlığına ve siparişin ne kadar hızlı ulaşacağına dikkat ediyor. Bunun yanı sıra farklı işletmeler arasındaki seçenekleri de karşılaştırıyor. Ancak tüm bu kriterleri incelemek, tüketicilerin yanıltılmasını önlemeye yetmeyebiliyor.

İşletmeci Nihat Bingöl, restoranların isimleri ve indirimleri üzerinden tüketicilerin yanıltılabildiğine dikkat çekerek, “Restoranın ismiyle ilgili yanıltıcı bilgiler olabiliyor. İndirimleriyle ilgili yanıltıcı bilgiler olabiliyor” dedi.

AYNI YEMEK FARKLI İSİMLERLE SATILIYOR

Yemek sipariş platformlarında bazı restoranlar, olumsuz yorumlar ve düşük puanlar nedeniyle yeni bir görsel ve farklı bir isimle yeniden tüketicilerin karşısına çıkabiliyor. Ancak isim ve görsel değişse de satılan ürünler aynı kalabiliyor.

Bu yöntemin nasıl işlediğini anlatan Nihat Bingöl, “Aslında aynı yemeği satıyorlar. Başka ambalajlar koyuyorlar. Farklı bir isimle, farklı bir reklam potansiyeliyle pazarlıyor ve tüketici aslında başka bir firmadan yemek yediğini zannederken aynı firmadan yemek yiyor” ifadelerini kullandı.

YANILTICI REKLAMLARA 10 MİLYON 837 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Kanal D'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı yanıltıcı reklamlar kapsamında 10 milyon 837 bin liraya kadar idari para cezası uyguluyor. Yemek siparişi verirken restoranların yıldızlarına ve kullanıcı yorumlarına güvenen tüketiciler, farklı isimler altında satış yapan aynı işletmeyle karşılaşabiliyor.

Restoran isimleri ve görselleri üzerinden yürütülen bu uygulamalar yalnızca tüketicilerin değil, sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerin de tepkisini çekiyor. Sektör temsilcileri, benzer durumlarla karşılaşanların vakit kaybetmeden şikâyette bulunmasını öneriyor.

ÇOK SAYIDA İSİMLE LİSTEDE YER KAPLIYORLAR

Nihat Bingöl, farklı isimlerle satış yapılmasının sektördeki rekabeti de olumsuz etkilediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Bu aynı zamanda diğer firmalarda da rekabete aykırı bir hareket. Çünkü diğer bir firma sadece bir isimle orada satış yaparken başka bir firma 5-10'a kadar işletme açıp listede o sıraları kaplıyor ve başka firmalar gibi satış yapıyor.”