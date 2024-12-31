Yemek ve yol ücretleri 2025 yılı için belli oldu! Yemek kartları ne kadar olacak?

Yemek ve yol ücretleri 2025 yılı tutarı da açıklandı. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi.

GÜNLÜK 240 LİRA YEMEK, 126 LİRA YOL ÜCRETİ

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ayrıca, günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır