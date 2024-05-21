Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın 'Getir'in borcu varmış' dedi, Getir kurucusu Nazım Salur dayanamadı: 'Kendine bir iş bul'

İngiltere pazarındaki serüveninde istediği sonucu alamayan Getir, Londra pazarından çıkacağını duyurmuştu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın sponsorlarından biri olan Getir hakkında İngiltere kaynaklı bir haber yayınlandı. Getir'in Tottenham'a borcu olduğunu iddia eden haberi Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın paylaştı.

Nevzat Aydın

NEVZAT AYDIN: "TÜRKLER OLARAK PREMIER LEAGUE'E DE SİRAYET ETTİK"

Aydın "Tatsız. Getir'in antrenman sponsoru olup 3 yıllık anlaşma imzaladığı Tottenham'a 5M pound borcu varmış. Türkler olarak Premier League'e de sirayet ettik" ifadelerine yer verdi.

GETİR KURUCUSUNDAN SERT TEPKİ

Getir'in kurucusu Nazım Salur ise Nevzat Aydın'ın paylaşımına tepki gösterdi ve Aydın'ı hasetlikle suçladı!

Sosyal medyadan daha önce de Vodafone CEO'su Engin Aksoy ile de tartışan Nevzat Aydın'a yanıt veren Nazım Salur, söz konusu haberin doğru olmadığını ifade etti.

Nazım Salur

NAZIM SALUR: "NEVZAT BİR İŞ BUL! BORÇ FALAN YOK"

Salur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Nevzat bir iş bulup kendine onunla gündem olsan. Borç falan yok. Haber asılsız. Ne kadar da seviniyorsun Getir ile ilgili olumsuz bir şey gördüğünde. Hasetliğin de bir ölçüsü olmalı."

Öte yandan Aydın'ın "Haberi yalanladılar" şeklinde gelen yoruma "Görmedim, okuyup düzeltirim öyleyse. Sky'da görünce es geçmeyeyim dedim." diyerek yanıt verdiği görüldü.







