FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? 2023 asgari ücret NET BRÜT ne oldu? Son dakika asgari ücret açıklamaları

Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? 2023 asgari ücret NET BRÜT ne oldu? Son dakika asgari ücret açıklamaları

20.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret rakamı bugün belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kritik toplantı öncesi bir çok tahmin gündeme geldi. Peki, Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? 2023 asgari ücret NET BRÜT ne oldu? İşte son dakika asgari ücret açıklamaları...

Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? 2023 asgari ücret NET BRÜT ne oldu? Son dakika asgari ücret açıklamaları

Asgari ücret için nefesler tutuldu. Bugün 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son olarak AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan açıklama geldi. Özkaya "Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir" dedi. Peki, Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? İşte son dakika açıklamaları...

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni yılda geçerli olacak 2023 asgari ücret rakamının bugün belirlenmesi bekleniyor. 2023 asgari ücret açıklaması gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

asgari ücret5

2023 ASGARİ ÜCRET NET BRÜT NE OLUR?

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, komisyon toplantısından önce asgari ücret gündemiyle toplanıp, değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

asgari ücret4

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 4 SENARYO!

Yüzde 45 zam: İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya yükselmesi. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Yüzde 50 zam: İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya çıkması. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Yüzde 55 zam: Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesilerine çıkması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Yüzde 60 zam: Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya yükselmesi. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

asgari ücret1

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-Devlet ile kayıt altına alınacak… Kira sözleşmelerinde yeni dönem E-Devlet ile kayıt altına alınacak… Kira sözleşmelerinde yeni dönem
Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdükBakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük
Tarih netleşti! Milyonları heyecanlandıran rakam geldiTarih netleşti! Milyonları heyecanlandıran rakam geldi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kaç para oldu asgari ücret kaç tl asgari ücret ne kadar zam geldi

En Çok Okunan Haberler

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

'Boş araba' dönemi başladı!

'Boş araba' dönemi başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca...

Yıllarca hapis yatacaktı! Bir anda ortadan kaybolunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.