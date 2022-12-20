Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? 2023 asgari ücret NET BRÜT ne oldu? Son dakika asgari ücret açıklamaları

Asgari ücret için nefesler tutuldu. Bugün 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son olarak AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan açıklama geldi. Özkaya "Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir" dedi. Peki, Yeni asgari ücret 2023 NE KADAR, KAÇ TL? İşte son dakika açıklamaları...

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni yılda geçerli olacak 2023 asgari ücret rakamının bugün belirlenmesi bekleniyor. 2023 asgari ücret açıklaması gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2023 ASGARİ ÜCRET NET BRÜT NE OLUR?

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, komisyon toplantısından önce asgari ücret gündemiyle toplanıp, değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 4 SENARYO!

Yüzde 45 zam: İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya yükselmesi. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Yüzde 50 zam: İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya çıkması. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Yüzde 55 zam: Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesilerine çıkması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Yüzde 60 zam: Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya yükselmesi. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

