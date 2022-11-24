Yeni asgari ücret için herkes bu raporu bekliyor! Komisyon toplantısı öncesi heyecanlandıran kulis bilgisi ve yüzde 12 detayı...

Asgari ücret bu yıl için Aralık ve Haziran ayında iki kez arttırılmıştı. Milyonlarca çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘enflasyon altında kalmayacak’ sözleri sonrası yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayının ilk haftasını takiben başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Hükümet, işveren-işçi örgütleri TİSK ve Türk-İş ile asgari ücret 2023 rakamlarını belirlemek için toplanacak.

BAKANLIK BEKLENTİ RAPORU İLE MASAYA OTURACAK

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi ilk hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan karar ile asgari ücret konusunda beklenti ankete yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık toplantı masasına 81 ilde yapılan bu çalışmanın sonuçları ile oturacak.

Ancak komisyon toplantısı öncesi kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyalog yaşanıyor. Asgari ücret taraflarının ara ara görüştüğü, çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için birçok tahmin ortada dolaşıyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki o da enflasyon rakamlarının altında kalmayacağı. Ayrıca asgari ücret zammında geçtiğimiz dönemde olduğu gibi vergilerden feragat ederek rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor. Bir başka konu ise refah payı. Tüm bunların sonunda yeni asgari ücretin 7.500 ile 10 bin TL arasında olacağı konuşuluyor. Yıllık enflasyonun üzerinde bir artışın yaşanıp işçinin enflasyonun üstünde bir zam oranı ile şubat ayında maaşını alması hedefleniyor.

YÜZDE 12’LİK FARK!

Asgari ücret 2022 Aralık ayında yüzde 52’lik zam ile net 4.253 TL olmuş, 1 Temmuz sonrası yüzde 30 ara zamla 5.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak zamlar ile enflasyon rakamları arasında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. İlk altı aylık enflasyon farkı yüzde 42 seviyesindeydi. O dönemde beklentiler bu oranda zam yapılması yönündeydi. Şu anda asgari ücretlinin ilk 6 ayda almadığı yüzde 12’lik enflasyon farkı bulunuyor. Bu oranın da yeni asgari ücrete yansıtılıp yansıtılmayacağı ise netlik kazanmadı.



