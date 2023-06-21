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YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL? İşte brüt ve net tutar...

21.06.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Üçüncü kez yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası Ocak ayında gelen son zamla birlikte 8.506 TL'ye çıkarılan ücrette yeni rakam belli oldu. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL? İşte brüt ve net tutar...

Asgari ücrette ara zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ’e, işverenleri temsil eden TİSK’e teşekkür etti ve asgari ücret brüt ve net tutarı açıkladı. İşte ara zam sonrası asgari ücret tutarı...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ’e, işverenleri temsil eden TİSK’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın, TÜİK’in bürokratlarına teşekkür etmek istiyorum. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’a TİSK Başkanı Burak Akkol’a yapıcı tavırlarından dolayı özel olarak şükranlarımı arz ediyorum.

Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTIŞ GÖSTERECEK KALEMLER

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5362 liraya yükselmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3515 liraya yükselmiş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde iken 2346 liraya yükselmiş oldu.

GSS PRİMİ

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 405 liraya yükselmiş oldu.

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asgari ücret

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