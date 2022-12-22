Yeni asgari ücret zammı ne kadar? 2023 asgari ücret ne zamandan itibaren geçerli olacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücret miktarı açıklandı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişme sonrası asgari ücret zam oranı ile asgari ücretin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı gibi detaylar sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu asgari ücret miktarı ve detaylar haberimizde.

ASGARİ ÜCRET 2023 NET BRÜT NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur.” dedi ve 2023 yılında geçerli olan asgari ücretin net 8500 TL olacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET'E YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücretin net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Böylece geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre ise yüzde 54 zam yapıldı.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 2023 için geçerli olacak. Ocak ayı için belirlenen 8 bin 500 TL'lik zamlı maaşın şubat ayında hesaplara yatması bekleniyor.

Asgari ücret 2022'nin son altı ayında bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.



