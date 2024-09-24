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Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.09.2024 13:00
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2025 asgari ücreti ne kadar olacak? Neredeyse bütün çalışanları ilgilendiren rakamla ilgili bir senaryo daha... Yüksek zam bekleyenler ise bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak. IMF değerlendirmesinin altını çizen ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün katıldığı canlı yayında 2025 asgari ücret beklentisini paylaşarak, 'Bu durum ciddi sıkıntı yaratacak' ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Ancak gelen oran ve rakamlar 2025 asgari ücretinin çok artmayacağına işaret ediyor. Sadece asgari ücretlilerin değil özel sektör çalışanlarının da yakından takip ettiği 2025 asgari ücretiyle ilgili son açıklama EKOL TV'ye katılan Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün'den geldi. Bolgün asgari ücret artışının çok yüksek beklemediğini belirterek oran verdi.

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"YÜZDE 20 ZAM OLURSA NE OLACAK?"

EKOL TV sunucusu Zeliha Saraç programında konuğu Ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün'e, "Asgari ücret için beklenen enflasyon yüzde 20. Diyelim ki 20 yaptılar, o zaman ne olacak? Zaten çok ezilmiş durumdalar. Artı faiz indirimine başladıklarında kredi kartı kullanımı zaten artmış durumda bu konut, otomotiv gibi sektörlerin fiyat artırımına gitmesine neden olmaz mı? Çok mu erken davranıyorlar siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

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Bolgün ise asgari ücret tahminini söyleyerek şu yanıtı verdi;

"Mehmet Şimşek'in izlediği politika dar gelirli dediğimiz kesimin üzerinde ya da çalışan kesim üzerinde vergi yükünün artması şeklinde oldu. Bu dediğiniz doğru. 1 Ocak 2025 tarihi geldiğinde ve 2025 asgari ücret artışı olarak bununla bağlantılı diğer çalışanların maaş artışının cevabı IMF'nin değerlendirmesini de görmüşünüzdür, beklenen enflasyon oranında bir artış gösteriyor. Bu da yüzde 17,5'i gösteriyor bize.

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"CİDDİ SIKINTI YARATACAK"

Onun üzerine muhtemelen yüzde 2,5 koyabilirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sene yaptığı gibi. O yüzden ben yeni asgari ücreti yüzde 20'den fazla beklemiyorum açıkçası. Ve bu durum ciddi sıkıntı yaratacak çalışan ve dar gelirli kesim açısından."

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