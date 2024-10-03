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Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! Aylık ücretleri en az... Resmi Gazete'de yayımlandı

03.10.2024 10:30
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Türkiye Barolar Birliğince (TBB) hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 25 bin lira olacak.

Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu! Aylık ücretleri en az... Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 3 bin 500 lira olacak, takip eden her saat için ücret 1500 lira artacak. Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 6 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 3 bin lira asgari ücret ödenecek.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 4 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 6 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 24 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Şirket ana sözleşmeleri, şirketlerin devirleri ile birleşmeleri gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara en az 16 bin lira ödenecek.

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Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 18 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 80; duruşmalı işlerde ise 150 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

SÖZLEŞMELİ AVUKATLARIN AYLIK ÜCRETLERİ EN AZ 25 BİN TL

Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 25 bin lira olacak.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 8 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 18 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 13 bin 500, asliye mahkemelerindeki davalar için 30 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 15 bin, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 40 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 48 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

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Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 46 bin 500 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise 28 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan hukuki yardımlarda ilk 400 bin liralık kısım için avukatlık ücreti yüzde 16, konusu 11 milyon 600 bin liranın üzerindeki işlerde ise avukatlık ücreti ise yüzde 1 olacak.

TBB BAŞKANI SAĞKAN'DAN "TEŞEKKÜR" MESAJI

TBB Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, avukatlık asgari ücret tarifesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sağkan, "Tarife hazırlık komisyonunda yer alan yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız ile tarifenin Bakanlıkla uzlaşı içerisinde hazırlanmasına katkı sunan Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bürokratlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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