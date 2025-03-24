Yeni bir at eti ve eşek eti skandalı: Soru işareti yaratan görüntüler! Bakanlık listeyle ifşa ederken...

Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı listelerle sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit veya tağşiş yapılan gıdaları duyurmaya devam ediyor. Son olarak Bakanlığı yayınladığı listede tereyağından kırmızı ete, çaydan kekiğe, zeytinyağından sucuğa ve kaşar peynirine kadar çok sayıda ürün yer aldı. Öte yandan Adana'da dere yatağının at ve eşek atıklarıyla dolu olduğu şaşkına çeviren görüntüler geldi.

ADANA'DAKİ DERE YATAĞINDA AT VE EŞEK ATIKLARI

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dere yatağının at ve eşek kemikleriyle dolu olması şaşkınlık oluşturdu.

Kebabı ile ünlü kentte dereye atılan at ve eşek kemiklerinin görülmesi akıllara etinin nereye götürüldüğü sorusunu getirdi. Daha önce de birçok kez görüntülenen dereden akan suyun kirli olması dikkat çekti.

Derenin hem at ve eşek atıklarıyla dolu olması hem de hem de suyunun kirli olmasından dolayı çevreye çok pis koku yayılıyor.

At ve eşek atıklarının çok olması sebebiyle dereyi sokak köpekleri de mesken tutmuş halde. (İHA)

BAKANLIK YENİ LİSTE PAYLAŞTI

Bakanlığın yayınladığı yeni listede ise hile yapılan ürünler marka marka açıklanırken uygunsuzluk nedenleri de sıralandı.

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi altında paylaştığı ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgilerin yer aldığı listede iki yeni ürün olduğu görüldü.

TEREYAĞINDA NATAMİSİN, KIRMIZI ETTE 'TEK TIRNAKLI ETİ'

Söz konusu ürünlerden biri Güneydoğu marka pastörize tereyağı olurken uygunsuzluk nedeni olarak "Natamisin Tespiti" açıklaması yapıldı.

Bir diğer ürün ise Servet Kasap firmasına ait kırmızı et oldu. Kırmızı ette 'tek tırnaklı eti tespiti' yapıldı.

ÇAYDA GIDA BOYASI, SUCUKTA 'KANATLI ETİ'

Bakanlığın yayınladığı Taklit veya Tağşiş-1 adlı liste ise "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması" gibi detayları içeriyor. Bu listede yer alan markalar, ürünleri ve uygunsuzluk nedenleri ise şu şekilde:

Mahbuba Tea - Siyah Çay: Gıda boyası tespiti

Agah Baharat - Kekik: Yabancı madde tespiti

Edremit Dünyası - Natürel Sızma Zeytinyağı-5L: Tohum yağları karıştırılması tespiti

Dalından Ayvalık - Natürel Sızma Zeytinyağı-5L: Tohum yağları karıştırılması tespiti

Seçkin Adıyaman - Etiketli naturel sızma zeytinyağı (5 litre) ve Naturel sızma zeytinyağı (5 litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Ege Sızma - Natürel Sızma Zeytinyağı-5L: Tohum yağları karıştırılması tespiti

Fatih Kolcu Ege Pazarı Rafine Yemeklik - Bitkisel Karışım Yağı (5 litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Naturel Sızma Zeytinyağı - Natürel Sızma Zeytinyağı (5 litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Seçkin Adıyaman - Naturel Sızma Zeytinyağı (18 Litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Halil Gökkaya - Natürel Sızma Zeytinyağı (5 litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Halil Gökkaya - Natürel Sızma Zeytinyağı (16 litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Halil Gökkaya - Natürel Sızma Zeytinyağı (5 litre plastik şişe): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Zeytinkent - Naturel Sızma Zeytinyağı (5 litre): Tohum yağları karıştırılması tespiti

Tadım Gurme - Tam yağlı taze kaşar peyniri: Bitkisel Yağ Tespiti

Danam Et - Isıl işlem görmüş kangal sucuk: Deri dokusu tespiti, kanatlı eti tespiti

Kısmetoğlu Beyti - Isıl işlem görmüş piliç sucuk: Gıda boyası tespiti, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

Beytullah Hayal - Isıl işlem görmüş kangal sucuk: Kanatlı eti tespiti

Danam Et - Isıl işlem görmüş kangal sucuk: Kanatlı eti tespiti

Bakanlığın yayınladığı "Taklit veya Tağşiş-2" listesinde "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması" detayına sahip olan ürünler ise şu şekilde sıralandı:

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır