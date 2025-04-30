'Yeni bir dönem başlayacak' diyerek duyurdu! Emekliler dikkat 'Bankalar rekabet içinde, 24 bin TL'ye çıkmıştı, o da yükselecek'

Emekli banka promosyonları artacak mı? Emekliler bir yandan emekli maaş zammını bir yandan da banka emekli promosyonlarını merak ediyor. SGK ile bankalar arasında imzalanması beklenen protokole dikkat çeken uzman isim, emeklilere "bir miktar daha bekleseler iyi olur" diyerek promosyonların artışı ile ilgili bilgi verdi. İşte emeklileri yakından ilgilendiren o takvim ve merak edilen detaylar...

"BİR MİKTAR DAHA BEKLESELER İYİ OLUR! PROMOSYONLAR ARTACAK"

A Haber yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Emeklileri bekleyen bir takvim var. Promosyonda yeni bir dönem başlayacak. Bankalarla yeni bir anlaşma bugünlerde de olabilir, önümüzdeki ay da olabilir. Bunun hazırlığı devam ediyor. Biliyorsun 8 bin lira ile 12 bin lira arasında en düşük promosyon miktarları var. Bunların arttırılması söz konusu. Bankalarla Sosyal Güvenlik Kurumu bir protokol imzalayacak. Dolayısıyla en düşük promosyonlar yükselecek. Zaten Ocak ayında maaşlar yükselmişti. Yükselen maaşlara göre de yeni promosyonlar alıyor emekliler. O yüzden bir miktar daha bekleseler iyi olur. Promosyonlar artacak. Şu anda zaten özel bankalar bir rekabet içindeler; 24 bin liraya kadar çıkmış durumda. Onun da artacağını öngörüyorum.

Haziranda Kurban Bayramı var. Yılın ikinci ikramiyesi ödenecek. 6-9 Haziran arasında o 4 günde Kurban Bayramını idrak edeceğiz. 2-5 Haziran'da yani Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce ikramiyeler ödenecek, 2 ile 5'i arasında. Dolayısıyla ikinci ikramiyeleri de Haziran'da alacak emekliler.

"O TARİHİ KAÇIRMAYALIM"

Bu arada yeni emekli olacaklara bir tarih daha vereyim ben. Ramazan Bayramı öncesi vermiştim; Mayısın sonuna kadar yani 31 Mayıs'a kadar e-Devlet'ten emeklilik başvurusu yapan herkes ikinci ikramiyeyi alacak. 31 Mayıs'a kadar. 31 Mayıs da dahil. Emeklilik başvurusu yapan yeni emekliler de Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar. O yüzden o tarihi kaçırmayalım. Zaten Nisandan sonra başvuranlar hem Ramazan Bayramını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini almışlardı.

"BİR İPUCU VERECEĞİZ, ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ..."

Gelelim Temmuz ayına. Temmuz ayı önemli. Şurada 2 ay kaldı. 6 aylık enflasyon belli olacak. 1 ile 5 Temmuz arasında memur emeklileri maaşlarını alacaklar ama zamsız alacaklar. Ama 3 Temmuz'da enflasyonu konuşuruz. 6 aylık enflasyon belli olacak. Zaten önümüzdeki ay 5 aylık enflasyon belli olduğunda bir ipucu vereceğiz. Öyle gözüküyor ki yüzde 17-18 aralığında bir 6 aylık enflasyon geliyor. Dolayısıyla bu civarda bir 6 aylık enflasyon SSK Bağkur emeklileri için enflasyon artışını ifade edecek. Dolayısıyla 17-26 Temmuz'da bu emeklilerimiz zamlı maaşlarını alacaklar. 25-28 Temmuz'da Bağkur emeklileri alacak. Temmuz ayı böyle geçecek.

Ağustos ayı önemli. Ağustos ayında toplu sözleşme ayı bu sene. 2026 ve 2027'de memurlar ve memur emeklilerin alacağı dört tane zam burada belirlenecek. Sadece zam değil, sosyal haklar, mali haklar ne varsa bu toplu sözleşmede konuşacağız. Yani Ağustos ayı da çok hareketli geçecek. Öyle gözüküyor. Böyle sıcak bir yaz hem emeklileri hem memurları bekliyor"