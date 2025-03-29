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Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu: NTV, Kral FM, Nusret, Günaydın Restoran, Star TV, Volkswagen ve Audi...

Rosetta Rosetta
29.03.2025 15:15
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Maltepe Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni boykot listesini açıkladı. Mitingi göstermeyen NTV'ye 4 dakika süre veren Özel, daha sonrasında yayına girilmeyince yeni boykot listesini tek tek açıkladı: NTV, Star TV, Kral FM, Nusret, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi...

Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu: NTV, Kral FM, Nusret, Günaydın Restoran, Star TV, Volkswagen ve Audi...

CHP lideri Özgür Özel yeni boykot listesini açıkladı. Maltepe'deki "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" mitinginde açıklamalarda bulunan Özel, mitingi göstermeyen TV kanallarına yüklendi. Doğuş Grubu bünyesinde bulunan NTV'ye seslenen Özel, 4 dakika süre verdi.

Verdiği sürenin dolmasına rağmen NTV yayına girmeyince Özel, yeni boykot listesini tek tek açıkladı: "NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız."

Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı:

"Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."

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HABERTÜRK ÖZEL'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA YAYINA BAŞLADI

Özgür Özel'in açıklamasının ardından Habertürk, Maltepe Mitingi'ni canlı yayınlamaya başladı. Özel, "Habertürk, boykotun ucundan döndü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu NTV Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
faşist bunlar ya! şaka gibi. koskoca chp bunlaramı kaldı? sen bütün halkı her düşünceyi etniği inancı kucaklaman lazım. bu ne ya!!! ahh atatürk ah
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