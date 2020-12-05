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Yeni Corona Paketi İçin Gözler Pazartesi Gününde

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2020 00:19 | Son Güncelleme

Corona virüsünden etkilenen ailelere ve işyerlerine ekonomik yardım sağlayacak yeni bir paketin görüşmeleri, her iki partiden Kongre üyelerinden oluşan bir grubun 908 milyar dolarlık bir tasarının son ayrıntıları üzerinde çalıştığı Cuma günü ivme kazandı

Yeni Corona Paketi İçin Gözler Pazartesi Gününde

Corona virüsünden etkilenen ailelere ve işyerlerine ekonomik yardım sağlayacak yeni bir paketin görüşmeleri, her iki partiden Kongre üyelerinden oluşan bir grubun 908 milyar dolarlık bir tasarının son ayrıntıları üzerinde çalıştığı Cuma günü ivme kazandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında görüşmelerde ilerleme olduğunu doğruladı.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, gelecek hafta Kongre’de kabul edilmesini umdukları partilerüstü Corona virüsü yardım paketi tasarısı üzerinde çalışmaya devam etti.

Temsilciler Meclisi’nin her iki partiden üyelerin yer aldığı Sorun Çözücüler Grubu’nun Cumhuriyetçi eş başkanı Tom Reed, tasarıyı hazırlamaya devam ettiklerini ve çalışmaları tamamlama tarihi olarak Pazartesi gününü hedeflediklerini kaydetti. Reed, kaynakların en çok ihtiyaç duyan kesimlere gitmesi için çaba gösterdiklerini bildirdi.

ABD’de 14 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen ve 276 binden fazla ölüme neden olan Corona virüsü salgınının en çok vurduğu kesimlere ekonomik yardım sağlanması için Kongre üzerindeki baskı artıyor.

Sağlık yetkilileri Corona virüsü aşısı yolda olsa da kış aylarının zor geçeceği uyarısında bulunuyor.

Salgınla mücadelede aralarında ek işsizlik yardımı ve kiracıların tahliye edilmesini önleyen talimatname gibi bir dizi acil yardım programı yürürlüğe kondu.

ABD Ticaret Odası, Cuma günü yaptığı açıklamada çok yakında 12 milyon Amerikalı’nın işsizlik yardımlarını kaybedeceğini bildirdi. Ekonominin alarm verdiği belirtilen açıklamada gözlerin Kongre’nin yeni bir yardım paketine onay verip vermeyeceğine çevrildiği kaydedildi.

Kongre üyeleri bu yılın başında 3 trilyon dolarlık bir yardım paketini onaylamış, ancak bahardan bu yana yeni bir paket kabul edilmemişti.

Yeni bir yardım paketinin aciliyetini gösteren bir hükümet raporu ABD’de istihdam artışının Kasım ayında azaldığını ve 3 milyon 900 bin kişinin en azından altı aydır işsiz olduğunu, birçok kişinin de işlerini kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Biden: “Kongre Ocak ayında yeniden harekete geçmeli”

20 Ocak’ta başkanlık görevini devralması öngörülen seçilmiş başkan Joe Biden da yaptığı açıklamada Trump yönetimine ve Kongre’ye yardım paketi üzerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Ancak seçimler sonrasında yeni Kongre toplanıncaya kadarki dönemde kabul edilecek herhangi bir paketin sadece başlangıç olacağını söyleyen Biden, Kongre’nin Ocak ayında yeniden konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Partiler üstü grup 908 milyar dolarlık tasarının kişilere yollanan yardım çeklerini içermesini ise tercih etmiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Senato Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, Perşembe günü, federal kurumlara ayrılan mevcut bütçenin 11 Aralık’ta süresinin dolmasının ardından federal dairelerin bu tarihten sonra faaliyetlerine devam etmesi için gereken 1,4 trilyon dolarlık harcama tasarısına yeni Corona virüsü maddelerinin eklenmesi konusunda görüştü.

Ancak Pelosi kapsamlı harcama tasarısıyla ilgili hala çözülmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Reed ise gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalet ve yerel yönetimlere Corona virüsü yardımı konusunda Demokratlar’ın rakip önerileriyle işyerlerinin davalardan korunması konusunun Cumhuriyetçiler için hala sorun teşkil etmeye devam ettiğini söyledi.

Bu hafta Reed’in grubu ve Senato tarafından ortaya konulan partilerüstü taslak Senato’daki muhafazakar Cumhuriyetçiler’den de destek görmüştü.

Ancak Corona virüsü yardım harcamalarını 500 milyar dolar bandında tutmak isteyen Senato çoğunluk lideri McConnell’ın bu kadar geniş kapsamlı bir tasarıya onay verip vermeyeceği merak konusu.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ise Başkan Trump’ın odağı belirgin bir yardım paketi görmek istediğini söyledi, ancak 908 milyar dolarlık paketin fazla kapsamlı olup olmadığıyla ilgili yorum yapmadı.

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