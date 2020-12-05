Yeni Corona Paketi İçin Gözler Pazartesi Gününde

Corona virüsünden etkilenen ailelere ve işyerlerine ekonomik yardım sağlayacak yeni bir paketin görüşmeleri, her iki partiden Kongre üyelerinden oluşan bir grubun 908 milyar dolarlık bir tasarının son ayrıntıları üzerinde çalıştığı Cuma günü ivme kazandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında görüşmelerde ilerleme olduğunu doğruladı.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri, gelecek hafta Kongre’de kabul edilmesini umdukları partilerüstü Corona virüsü yardım paketi tasarısı üzerinde çalışmaya devam etti.

Temsilciler Meclisi’nin her iki partiden üyelerin yer aldığı Sorun Çözücüler Grubu’nun Cumhuriyetçi eş başkanı Tom Reed, tasarıyı hazırlamaya devam ettiklerini ve çalışmaları tamamlama tarihi olarak Pazartesi gününü hedeflediklerini kaydetti. Reed, kaynakların en çok ihtiyaç duyan kesimlere gitmesi için çaba gösterdiklerini bildirdi.

ABD’de 14 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen ve 276 binden fazla ölüme neden olan Corona virüsü salgınının en çok vurduğu kesimlere ekonomik yardım sağlanması için Kongre üzerindeki baskı artıyor.