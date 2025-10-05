FİNANS

Yeni destek paketleri geliyor! Bakan Şimşek 'Finansmana erişim kolaylaştırılacak' diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle, ihracatçılar ve katılım hassasiyeti olan firmaların uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla yeni destek paketleri uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

İhracatçılar ve faiz hassasiyeti olan firmalara yönelik yeni destek paketleri geliyor! AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, ekonomi programı çerçevesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamındaki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İKİ YENİ DESTEK PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bakanlık desteğiyle, ihracatçılar ve katılım hassasiyeti olan firmaların uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla iki yeni destek paketi yürürlüğe girecek.

Buna göre, ihracatçıları desteklemek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ tarafından sağlanan krediler için sunulan 10 milyar lira kefalet limitli mevcut destek paketinin limiti 20 milyar liraya çıkarılacak.

Yine Türk Eximbank tarafından sağlanan krediler için sunulacak ve sadece e-ihracat yapan firmalara yönelik 500 milyon lira kefalet limitli yeni bir destek paketi yürürlüğe alınacak.

Söz konusu destek paketinin kefalet oranı yüzde 100, yararlanıcı başına kefalet üst limiti 500 bin lira olacak.

KATILIM FİNANS ESASINA GÖRE KEFALET İMKANI

İkinci paket de katılım finans esaslarına uygun kefalet kullanmayı talep eden firmalar için Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla yürütülecek.

Buna göre, KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme harcamalarına Bakanlığın kefalet desteği ile finansman sağlanması amacıyla 4 milyar lira kefalet limitini haiz yeni bir destek paketi yürürlüğe girecek.

Söz konusu destek paketinin kefalet oranı yüzde 80, yararlanıcı başına kefalet üst limiti KOBİ'ler için 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olarak belirlendi.

İHRACATÇIYA DÖRT KOLDAN DESTEK

Hazine Destekli Kefalet Sistemi ile ihracatçılara yönelik önemli destek paketleri hazırlandı. Buna göre, 2020-2025 yıllarında ihracatçılara 118,8 milyar lira kredi kullandırıldı.

Bu yılın ilk yarısında yürürlüğe alınan 4 yeni destek paketi ile ihracatçılar için ilave 42 milyar lira kredi imkanı oluşturuldu. Eylül ayı itibarıyla sistem kapsamında ihracatçılara yönelik 24,9 milyar lira kredi sağlandı. Bu tutar aynı dönemdeki toplam sistem kullandırımlarının yüzde 59'unu oluşturdu.

Ayrıca, bu ekonomi programı döneminde de Türk Eximbank'ın sermayesi 13,8 milyar liradan, 55,3 milyar liraya yükseltildi. Bankanın, 2025 yılı içerisinde izinleri alınan ve süreci devam eden 33,1 milyar lira sermaye artırımı ile toplam ödenmiş sermayesi 88,4 milyar liraya ulaşacak. Türk Eximbank'ın nakdi ve gayrinakdi ihracat destekleri yılın dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 15 artarak 39,7 milyar dolara ulaştı. Destek tutarının yıl sonunda 52 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Günlük reeskont kredi limiti 300 milyon liradan 4 milyar liraya çıkarıldı ve döviz cinsinden reeskont kredileri yeniden kullanıma açıldı. Reeskont kredilerinde faiz oranı düşürüldü ve reeskont kredisi kullanımında ihracat gelirlerinin ek yüzde 30'unun satışı şartı kaldırıldı.

Yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan firmaların reeskont kredilerinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir model geliştirildi. Hizmet ihracatına sağlanan vergi istisnası da 30 puan artışla yüzde 80'e yükseltildi.

"İHRACATI ÖNCELİKLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracatçılar için bugüne kadar çok sayıda finansman paketi ve uygulamayı devreye aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızı gerek Türk Eximbank üzerinden gerekse diğer politikalarımızla güçlü şekilde destekliyoruz. İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de kalıcı refah artışı için yatırım, istihdam, üretim ve özellikle ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

