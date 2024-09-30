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YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! Trafik sigortasında değişiklik kapıda: Bedeni hasar havuz sistemi ile sigorta sisteminde sıfırdan yenilik

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 14:45
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Trafik kazalarında yaşanan artışlar nedeniyle bedeni hasar ödemesini artık sigorta şirketleri değil yeni planlamaya göre oluşturulan bedeni hasar havuzundan karşılanacak. Yürürlüğe ne zaman gireceği belli olmayan çalışma ile ilgili İstanbul Sigorta Acenteler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Dinç, bazı açıklamalarda bulundu. Dinç, yapılan bu çalışma ile büyük kazaların önüne geçilebileceğini düşündüklerini ifade etti.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! Trafik sigortasında değişiklik kapıda: Bedeni hasar havuz sistemi ile sigorta sisteminde sıfırdan yenilik

Trafik kazalarının ardı arkasının kesilmemesi sigorta şirketlerinin maddi olarak belini büktü. Kaza sonrası ortaya çıkan bedeni hasar ödemesinin yüksek fiyatları nedeniyle yeni bir çalışma başlatıldı.

Ekol TV''ye konuşan İstanbul Sigorta Acenteler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Dinç, yapılan yeni düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.

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Dinç, trafik sigortasının karşı tarafın hasarının ödendiği bir sigorta biçimi olduğunu ifade ederek, "Trafik poliçelerinde bedeni hasarlar çok fazla, inanılmaz kazalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle sigorta şirketleri çok yüksek bedeller ödüyor. 2024'ün ilk yarısında 10 milyon TL gibi bir rakam açıkladılar. Yıl sonuna kadar bunun daha da fazla, iki katını aşabileceğini düşünülüyor" şeklinde konuştu.

SİGORTA ŞİRKETLERİ KATKIDA BULANACAK

Bu sebeple çalışma başlatıldığını ifade eden Dinç, yapılan düzenlemeyi şu şekilde aktardı:
"Sigorta şirketlerinin de içerisinde olduğu yaptıkları poliçelerden bu havuza sigorta şirketleri belli oranlarda katkıda bulanacak ve bu oranlar üzerinden kişilerin bedeni zararları karşılanmış olacak. Bununla beraber yüksek hasarlı kazaların önüne geçilmesi planlanıyor."

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Sistemde yaşanabilecek değişiklikleri de anlatan Dinç, sigorta şirketlerinin maddi olarak zor bir dönemde geçtiklerini söyledi ve yüksek fiyatların sebebinin bu olduğunu aktardı. Yıllardır süren mahkemelerin olduğunu ifade eden Dinç, "Bu nedenle bu yöntemin daha çözümcü olacağı düşünülüyor.Şu an gündemde ancak ne zaman yürürlüğe gireceğini bilmiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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