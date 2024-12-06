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Yeni düzenleme 1 Ocak'ta başlıyor! Vatandaş elektrik faturasını azaltmak için düğmeye bastı: Pazarlık masasına oturdu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.12.2024 13:17
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Elektrik faturalandırmasında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak tarihi itibarıyla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Yeni tarifeden dolayı faturası yükselecek olanlar ise elektrik firmaları ile masaya oturup pazarlık yapmaya başladı. Faturayı düşürmek için pazarlık dışında başka bir çözüm var mı? İşte elektrik faturası ile ilgili detaylar...

Yeni düzenleme 1 Ocak'ta başlıyor! Vatandaş elektrik faturasını azaltmak için düğmeye bastı: Pazarlık masasına oturdu!

Resmi Gazete'de elektrik düzenlemesine göre artık tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı yayımlandı. Buna göre, 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Mesken abonesi olan 40 milyon haneden yüzde 3'ü bu uygulamadan etkilenecek. Sınırı aşan meskenlerin faturasının 2 katını aşması bekleniyor.

1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme öncesi elektrik kullanımı fazla olan vatandaşlar pazarlık masasına oturdu. Faturası yüksek olan mesken ve ticarethaneler düşük fatura için şirketlerle anlaşmaya çalışıyor.

Posta.com.tr'ye konuşan Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt konuyla ilgili detayları aktardı. Mesken tarifelerinde 2 kademeli tarife uygulandığını belirten Karayurt, "Günlük 8 kilovatsaat altı tüketimlerde kilovatsaat başına tüm vergiler dahil 2.26 lira, 8 kilovatsaat üstü tüketimlere 3.29 lira fiyat uygulanıyor.

1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme için detayları aktaran Karayurt, Şubat 2025 sonrasında faturası bin lira üstünde gelenlerin kilovatsaat başına fiyat vergiler dahil 5 liranın üzerinde oluşabileceğini ifade etti.

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YÜZDE 10 TASARRUF ETMEK İÇİN BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ

Abonenin bu fiyat artışını yaşamamak için enerji tedarik eden firma ile sözleşme imzalayabileceğini belirterek, "Ancak fiyatlama yapısından ötürü faturasında oluşacak artışın önüne geçemez, bu artışı makul bir ölçüde tutup kontrol altına alabilir. Ayrıca yoğun elektrik tüketeceği işlerini elektriğin daha ucuz olduğu saatlerde yaparak tasarruf edebilir. Bu durumda oluşacak artıştan yüzde 5-10 tasarruf edebilir"

Anlaşmaya varıldığı takdirde elektrik tedarik eden firmanızı değiştirmek için, çalışmak istediğiniz şirkete fatura örneğinizi iletmeniz ve güvence bedelini ödemeniz gerekiyor.

ELEKTRİK

Elektrik tüketimini artıran cihazları sıralayan Karabulut şunları sıraladı:

"Elektrik tüketimi en yüksek olan cihazlar, ani ısıtma ve soğutma yapan cihazlardır. Su ısıtıcıları, kahve makineleri, fön makineleri, klimalar ve elektrikli sobalar gibi cihazlar, ani hava değişim gücünden ötürü yüksek miktarda enerji çekerler. Eğer genel bir tasarruf tedbiri arıyorsak bu cihazların kullanımını olabildiğince düşük seviye tutmak şarttır"

Elektrik fiyatlanmasının arz/talep dengesine göre olduğunu belirten Karabulut, talebin düşük olduğu saatlerde elektrik ücretlendirmesinde de fiyatın düşük olduğunu aktardı. Hangi saat aralığında elektrik fiyatlarının düşük olduğunu da anlatan Karabulut, şu cümleleri vurguladı:

"Standart bir gün içinde fiyatın en düşük olduğu saatler sabaha karşı saatlerdir. Bununla beraber fabrikaların çalışmadığı, tatil günleri, pazar günleri, bayram gibi uzun tatillerde genel talebin azaldığı, buna bağlı olarak fiyatlarında düştüğü tarih ve saatlerdir. Aboneler, yüksek elektrik tüketme ihtimali olan işlemlerini pazar günlerine ya da gece saat 01:00 ile 06:00 arasındaki saatlere bıraksınlar"

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İŞTE ELEKTRİK TARİFELERİ

Az elektrik tüketenlerin kilovatsaat başına ödediği en düşük tutar 2 lira 26 kuruş iken; yüksek elektrik tüketimi olanların 1 Şubat’tan sonra kilovatsaat başına ödeyeceği yaklaşık tutar 5 lira olacak.

Anahtar Kelimeler:
elektrik
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