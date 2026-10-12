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Yeni düzenleme sinyali geldi: Toplu taşımaya zam sınırı yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan toplu taşıma ile ilgili yeni bir düzenleme sinyali geldi. Yılmaz, enflasyonla mücadele konusuna değinerek "Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım" dedi.

Yeni düzenleme sinyali geldi: Toplu taşımaya zam sınırı yolda

Toplu taşımaya zam sınırı mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Enflasyonla ilgili mesajlar veren Yılmaz, kent içi ulaşım konusuna da değindi.

Yeni düzenleme sinyali geldi: Toplu taşımaya zam sınırı yolda 1

"YEREL YÖNETİMLERİN MALİYETLERİN ÖTESİNDE GERÇEKLEŞEN KENT İÇİ ULAŞIM FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARI ENFLASYONA OLUMSUZ YANSIYOR"

Yılmaz, konut, gıda ve kent içi ulaşımın genel enflasyon başlığını ilgilendiren en kritik kalemler olduğunu belirtti.

Yeni düzenleme sinyali geldi: Toplu taşımaya zam sınırı yolda 2

Kent içi ulaşımın "manşet enflasyonu" yukarı çeken bir husus olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Orada yerel yönetimlerin sorumluluğu söz konusu. Yerel yönetimlerin maliyetlerin ötesinde gerçekleşen kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışları da enflasyona olumsuz yansıyor. Bu yönüyle buna 'yönetilen yönlendirilen fiyatlar' da diyoruz. Bu konuda da bir yaklaşımımız var. Burada bir sınır oluşturma, o sınırın ötesine geçmeme. Eğitimde bunu yaptık biliyorsunuz, kurallar kondu. Önümüzdeki döneme ilişkin eğitimde bu anlamda daha olumlu bir süreç bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni düzenleme sinyali geldi: Toplu taşımaya zam sınırı yolda 3

"MUTLAKA BİRTAKIM KURALLARIN GELMESİ LAZIM! ENFLASYONUN ÇOK ÜSTÜNDE ARTIŞLAR YAPILMAMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aslında kent içi ulaşım konusunda da mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım. Bir taraftan bu kurallar, bir taraftan arz yönlü politikalar, diğer taraftan para politikaları.... Bütün bunların bütüncül bir etkisiyle önümüzdeki yıl biz yüzde 21 diye ifade ettik Orta Vadeli Program'da. Orta vadede de tek haneli enflasyona yeniden dönüş. Gerçekçi bir çerçeve çizme gayreti içinde olduk. Çünkü dünyanın hali de bölgemizin hali de ortada. Ama hiçbir şekilde kararlılığımızdan en küçük bir ödün de vermiş değiliz. Bizim enflasyonla mücadele politika çerçevemiz olduğu gibi duruyor. Buna bağlıyız ve istikametimiz belli. Enflasyonu daha düşük seviyelere indirme, halkımızı bu anlamda rahatlatma. Belli bir yere geldik, yüzde 75'lerden şimdi 29 küsurlara gelmiş durumdayız. Daha da iyi bir noktaya gideceğiz. Bundan hiç şüphesi olmasın halkımızın. Kontrolümüz dışında gelişen dünyadan, bölgemizden gelen etkiler söz konusu. Ama her zaman şunun da altını çizmek gerekiyor. Asıl olan programınızdır. Programınız doğruysa, sonuç veriyorsa aşama aşama hedeflerinize yürürsünüz. Dışsal etkiler sizi bir miktar geciktirebilir, bir miktar etkileyebilir ama bu etkiler geçicidir. Sonuçta o etkileri geride bırakırsınız ve istikametinizde yürümeye devam edersiniz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Toplu taşıma fiyat
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