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Yeni düzenleme yolda: Vergilerle ilgili iddialara her gün bir yenisi ekleniyor! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 13:38
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakında TBMM'ye geleceğini duyurduğu vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Pakette kuryelere vergi getirileceği ve yurt dışı çıkış harcının da 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği öne sürüldü.

Yeni düzenleme yolda: Vergilerle ilgili iddialara her gün bir yenisi ekleniyor! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini duyurduğu açıklamasında paketin ise yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirileceğini söyledi. Şimşek'in açıklamasının ardından vergilerle ilgili düzenlemeden bazı maddeler gündeme geldi. İddialara göre kuryelere vergi gelecek, yurt dışı çıkış harcına da dev zam düşünülüyor.

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Bloomberg'in adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırılan habere göre; son dönemin en büyük revizyonu olarak değerlendirilen düzenlemeler daha çok şirketleri hedef alıyor.

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Taslak metne göre, Türkiye, çok uluslu şirketlere ülkede tahakkuk eden kârları için asgari yüzde 15 vergi uygulanması planından gelecek yıl 40 milyar TL ek gelir bekliyor.

Bloomberg'deki haberi kaleme alan Fırat Kozok'un X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeler kullanıldı:

pul

-Engelli araçlarında istisna daraltılıyor, varisçilere vergi geliyor.

-Yurtdışı çıkış harcı 1500 TL oluyor.

kurye

-Kuryelere vergi geliyor.

-Serbest meslekte hasılat takibi geliyor.

-Vergi usulsüzlük (fiş kesmeme, almama) cezaları artıyor.

-Yurtdışı çıkış harcı 2024 yılında 150 TL olarak uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurye vergi iddia paket şimşek yurt dışı
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