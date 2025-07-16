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Yeni eğitim öğretim yılı zamları okullar açılmadan kapıda! Yeni düzenlemenin fiyatlara etkisi ne olacak? Okul servisleri için talep edilecek oran belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürürlüğe soktuğu yeni karara göre, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında artık kamera sistemi, acil durum butonu ve araç takip cihazı bulunması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme ile güvenliğin arttırılması amaçlanırken işin maddi durumu ise merak konusu oldu. Servis İşletmecileri Odası Başkanı Gökhan Sınar, yeni dönemde okul servislerine uygulanacak zam oranı için taleplerini duyurdu.

Yeni eğitim öğretim yılı zamları okullar açılmadan kapıda! Yeni düzenlemenin fiyatlara etkisi ne olacak? Okul servisleri için talep edilecek oran belli oldu!
Çiğdem Sevinç

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenliği artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, bu araçlara kamera sistemi, acil durum butonu ve araç takip cihazı takılması zorunlu hale geldi. Sistemlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre çalışacak şekilde yapılandırılması planlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı zamları okullar açılmadan kapıda! Yeni düzenlemenin fiyatlara etkisi ne olacak? Okul servisleri için talep edilecek oran belli oldu! 1

YENİ UYGULAMA ZAM TALEBİNİ BERABERİNDE GETİRDİ!

Güvenliği ön planda tutan bu düzenleme, sektörde yeni maliyet kalemlerini de beraberinde getirdi. Servis işletmecileri, araçlara eklenecek teknolojik donanımların ciddi maliyet oluşturduğunu vurgulayarak, fiyat artışı beklentilerini dile getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı zamları okullar açılmadan kapıda! Yeni düzenlemenin fiyatlara etkisi ne olacak? Okul servisleri için talep edilecek oran belli oldu! 2

'MADDİ BOYUTLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Konuya ilişkin Ekol TV'den İremnaz Aksoy'ya açıklama yapan Servis İşletmecileri Odası Başkanı Gökhan Sınar, yüzde 35 zam taleplerinin olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Servis İşletmecileri Odası Başkanı Gökhan Sınar: Kamera kayıt cihazı zorunlu olacak. Bu içeriyi ve dışarıyı kayıt edecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre edilebilecek. Acil durumlarda hızlı müdahale edebilmek için böyle bir düzenleme yapıldı. Araçlar İçişleri Bakanlığı tarafından da takip edilecek. Sistemin maddi boyutu henüz belli değil. Yüzde 35 artış talebimiz olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı servis
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