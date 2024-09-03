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Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı! Memur ve emekli maaşı zammında 2 oran netleşti

03.09.2024 20:35
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Emekli ve memur zammı için Ocak 2025 zam takvimi işliyor. Ağustos ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve emekli maaşında 2 oran netleşti. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, Temmuz ve Ağustos enflasyon oranlarıyla birlikte gelecek 4 aydaki rakamları da işaret ederek maaş zamlarında beklenilen artış oranını açıkladı.

Temmuz 2024'de memur ve memur emeklisi yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 24,73’lük zam aldı. Şimdi ise gözler ikinci 6 aylık enflasyona çevrildi. Peki Ocak 2025’te emekli zammı ne olacak?

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CNN Türk'te yer alan haberde, sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri için Ocak 2025'te beklenen zam oranını hesapladı. Önümüzdeki 4 ayda da açıklanacak olan enflasyon oranlarına dikkat çeken Bal, "Temmuz ve Ağustos 3,31 ve 2,47 şeklinde açıklandı. Bu iki zam yüzde 6'ya yakın bir rakam yaptı. Açıklanacak olan 4 ayı daha beklememiz lazım netleşmesi için" dedi.
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"YÜZDE 15 CİVARINDA OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

3 Ocak tarihinde rakamın netleşeceğini belirten Bal "Beklenti anketlerinde maksimum yüzde 41 civarında çıkıyor enflasyon. Hedeflenen enflasyon 36-37 arasında olacak gibi gözüküyor. Bu çerçevede düşündüğümüzde yüzde 15 civarında olacak gibi gözüküyor şu anda SSK ve Bağkur emeklilerindeki artış. Memur emeklilerinde ise yüzde 10-11 civarında artış olacak gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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emekli emekli maaş zammı
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