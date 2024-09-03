Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Uzman isim hesapladı! Memur ve emekli maaşı zammında 2 oran netleşti

Temmuz 2024'de memur ve memur emeklisi yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 24,73’lük zam aldı. Şimdi ise gözler ikinci 6 aylık enflasyona çevrildi. Peki Ocak 2025’te emekli zammı ne olacak?

CNN Türk'te yer alan haberde, sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri için Ocak 2025'te beklenen zam oranını hesapladı. Önümüzdeki 4 ayda da açıklanacak olan enflasyon oranlarına dikkat çeken Bal, "Temmuz ve Ağustos 3,31 ve 2,47 şeklinde açıklandı. Bu iki zam yüzde 6'ya yakın bir rakam yaptı. Açıklanacak olan 4 ayı daha beklememiz lazım netleşmesi için" dedi.



"YÜZDE 15 CİVARINDA OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

3 Ocak tarihinde rakamın netleşeceğini belirten Bal "Beklenti anketlerinde maksimum yüzde 41 civarında çıkıyor enflasyon. Hedeflenen enflasyon 36-37 arasında olacak gibi gözüküyor. Bu çerçevede düşündüğümüzde yüzde 15 civarında olacak gibi gözüküyor şu anda SSK ve Bağkur emeklilerindeki artış. Memur emeklilerinde ise yüzde 10-11 civarında artış olacak gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır