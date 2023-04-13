YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ 2023: Yeni emeklilik sistemi ile 2000 ve sonrası emekli mi olacak, şartları ne? SSK ve BAĞKUR'lular dikkat!

Yeni emeklilik sistemi açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar için yapılan açıklama sonrası yeni emeklilik sistemi ile ilgili detaylar merak edildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ' AÇIKLAMASI

Yeni emeklilik sistemi çalışmasına ilişkin açıklama AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

EYT kapsamına girmeyen 2000 ve sonrasında sigorta girişi olanlar bu müjdeli haber sonrası konuys ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.

Sistemin nasıl olacağı çalışma bittiğinde netleşmiş olacak. Bu çalışmanın EYT dışında kalan vatandaşlar için bir avantaj getirmesi bekleniyor.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI DAĞLANACAK

Çalışmayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.

Öte yandan bu sistemde ev hanımı olan anneye ikinci bir erken emeklilik imkanı getirilecek. Çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileşme olması bekleniyor. Böylelikle, prim miktarları düşecek, emeklilik yaşı geriye çekilecek, çocuk sayısına göre belli miktarda prim yıllık çalışmaya eklenecek.

EN AZ 5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Bağ-Kurlular ile SSKlılar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Bu durumda başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur'lular 9.000 gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek.

