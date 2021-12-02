Yeni Hazine Bakanı ile ilgili beklentiler neler, piyasalara nasıl yansıyacak? Prof.Dr. Sefer Şener açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığında dün yapılan değişiklik sonrası Prof.Dr. Sefer Şener, yeni Bakan'dan beklentilerini ve piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunun Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Yeni bakana hayırlı olsun diyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir ekonomi politikası açıklandı. Artık Türkiye'nin eski model olarak değil yeni ekonomik modellerle yürüyeceği anlaşılıyor. Bu yeni modeli uygulamaya geçirecek ve yeni bakanla ilerleyecek.

Açıkçası yeni Hazine Bakanı Nebati yeni bir ekonomik modeli uygulayacağını ifadelerinde belirtti. Sadece faiz üzerinden Türkiye ekonomisinin yönetilemeyeceği ve geniş çerçeveden bakılacağı söyleniyor.

Bundan sonra faiz ve döviz sadece ikisi baz alınmayacak. 'İstihdamı artırıp işsizliği düşürelim' deniliyor. Doğal olarak ihracat artacak. Düşük dış borç olacak. Dolayısıyla bu yöntemler ülkenin uzun vadede kalkınmasını sağlayacaktır.

"TÜRKİYE BÜYÜMEDE ÇOK BÜYÜK ORANLARI YAKALADI"

Türkiye büyüme anlamında çok büyük oranları yakaladı. G20 içerisinde birinci sırada. Sayın Nebati Bey açıklamalarında da bu büyüme konusuna değinmişti. Bundan sonraki süreçte cari açık düşürüldüğünde daha da hızlı büyüyeceğiz.

DÜNYADA ENFLASYON ARTIYOR

Dünyada enflasyon artıyor ve bu da bize yansıyor. Yeni ekonomi politikasında da bu anlatılıyor. Onun için faizler düşürülecek deniliyor.

Yeni Hazine Bakanı döviz kurlarındaki bu oynaklığın da manipülatif ataklar olduğunu düşünüyor. Bu defa düşük faiz politikasını uygulamakta kararlı.

YENİ BAKANLI İLGİLİ BEKLENTİLER NELER?

Yeni bankanla ilgili beklentiler şöyle... Sayın Nebati düşük faiz politikalarını uygulayacak isim olarak görülüyor. Bundan sonra düşük faiz politikasının kararlılıkla göreceğiz. Aynı zamanda ihracatında kararlılıkla artığını göreceğiz.

Kurdaki oynaklık giderilmediği sürece bu enflasyonda baskı yaratacaktır. Gördüğümüz kadarıyla hükümet faizi indirme konusunda kararlı.

"PİYASAYI YAKINDAN BİLEN BİR İSİM"

Yeni Hazine Bakanı'nın bir iş dünyasından bir geçmişi var. Özellik tekstil sektöründe bir tecrübesi olan bir bakan. Dolayısıyla işin uygulamanın içinde olan bir isim. Sektörün içerisinden gelen biri. Bakanlığın uygulamalarını yakından bilen bir isim. Bu anlamda piyasanın öngörülebilirliğini artıracak bir isim.

"MERKEZ BANKASININ MÜDAHALESİNİ OLUMLU BULUYORUM"

Merkez Bankası 8 yıl sonra ilk kez açıktan döviz satmaya başladı. Buradaki amaç şu kurdaki oynaklık ekonomik bir temeli yok. Merkez Bankasından gelen mesajlarda temeli olmadığını söylüyor. Merkez Bankası dün doğrudan alım yaptığını beyan etti .Gerekli görürse satış da yapıyor. Dünkü müdahalenin boyutu 1 milyar dolar civarında. Konuşulanlar bu yönde. Merkez Bankası 'ben buradayım kuru takip ediyorum' diyor. Ben Merkez Bankasının müdahalesini olumlu buluyorum.



