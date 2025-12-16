FİNANS

Yeni hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek! Bakan Yardımcısı açıkladı

Hızlı tren konusunda Türkiye'de büyük yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Üzerinde çalışılan hızlı tren projelerini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2026 ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı treni raylara indireceklerini söyledi. Boyraz, "Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kariyer söyleşisi programında yaptığı konuşmada, gençliğe önem veren bir kişi olduğunu belirtti.

"Ulaştırma Festivali Projesi"ni geliştirdiklerini ve burada deneyim, tecrübe, bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Boyraz, gençlere staj ve kariyer imkanları sunduklarını ifade etti.

Boyraz, bakanlık olarak ulaşımın her aşamasında bir hikaye yazdıklarını vurgulayarak, bu yol arkadaşlığında gençlere ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

"225 KM HIZLA GİDEN HIZLI TRENİMİZİ RAYLARA İNDİRİYORUZ"

Hızlı trenin önemine değinen Boyraz, "Hızlı tren setlerini yurt dışından ithal ediyorduk, inşallah yenisini biz yapıyoruz artık. Ocak ayında saatte 225 kilometre hızla giden hızlı trenimizi inşallah raylara indiriyoruz." dedi.

"80 DAKİKADA GİDECEK"

Saatte 225 kilometre hızla gidecek trenin test sürüşlerinin ocak ayında Sakarya'da başlayacağını müjdeleyen Boyraz, "İnşallah daha büyük projeleri de sizlerle yapacağız. Yeni büyük bir proje yapacağız. Ankara ve İstanbul arası 350 kilometre hızla gidecek bir hızlı tren hattı yapıyoruz. 80 dakikada gidecek." diye konuştu.
Boyraz, bakanlığın projeleri ve savunma sanayinde yapılan projeler hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de hayat hikayesini paylaşarak, Türk güreşinin hedeflerini anlattı.

Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünde kıdemli foto muhabiri olarak görev yapan Özkan Bilgin, sinema oyuncusu Mustafa Üstün ile doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın da mesleki tecrübelerini paylaştığı programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile öğrenciler katıldı.
