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Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor: Bu haber araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor... İşte 26 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 10:08
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Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. Araç sahipleri bir kez daha fiyat değişimini merakla bekliyor. Peki, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü benzin ve motorine zam mı, indirim mi gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda benzin ve motorin (mazot) litre fiyatları kaç TL? İşte bugünkü akaryakıt fiyatları ve indirimin detayları...

Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor: Bu haber araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor... İşte 26 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta yeni indirim yolda. Akaryakıt fiyatları dönem dönem değişiyor. Bununla birlikte "Benzin fiyatı ve motorin fiyatına indirim var mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, araç sahiplerini sevindirecek akaryakıt indirimi haberi geldi.

MOTORİNDE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.
İndirimli tarifenin 27 Şubat Perşembe günü saat 00.01'de devreye gireceği belirtiliyor.

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İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin fiyatları 48 lira

İstanbul'da benzin fiyatları ise ortalama 46 lira 43 kuruş

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İNDİRİM SONRASI MOTORİN KAÇ TL OLACAK?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,57 TL'ye, Ankara'da 47,26 TL'ye, İzmir'de 47,62 TL'ye gerileyecek.

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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,43 TL, Ankara'da 46,95 TL, İzmir'de 47,34 TL seviyesinde bulunuyor.

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Benzinde ise bu gece bir fiyat değişikliği olmayacak.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
48.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.76
Gazyağı
39.38
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benzin motorin Akaryakıt mazot indirim kaç tl
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