Yeni indirim yolda! Akaryakıt tabelası değişiyor: Bu haber araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor... İşte 26 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta yeni indirim yolda. Akaryakıt fiyatları dönem dönem değişiyor. Bununla birlikte "Benzin fiyatı ve motorin fiyatına indirim var mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, araç sahiplerini sevindirecek akaryakıt indirimi haberi geldi.

MOTORİNDE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimli tarifenin 27 Şubat Perşembe günü saat 00.01'de devreye gireceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ TL?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin fiyatları 48 lira

İstanbul'da benzin fiyatları ise ortalama 46 lira 43 kuruş

İNDİRİM SONRASI MOTORİN KAÇ TL OLACAK?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,57 TL'ye, Ankara'da 47,26 TL'ye, İzmir'de 47,62 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,43 TL, Ankara'da 46,95 TL, İzmir'de 47,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinde ise bu gece bir fiyat değişikliği olmayacak.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilmektedir.